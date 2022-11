FOTO. Imagini din satelit: Rusia a adus în Belarus interceptoare MiG-31K și rachete Kinzhal. De ce ar fi recurs Moscova la această măsură

Forțele aeriene ale Moscovei au dus în Belarus două avioane MiG-31K și rachete Kinzhal, ce au o rază de acțiune de peste 2.000 de kilometri, declară ministerul britanic al apărării în evaluarea de marți dimineața.

Imaginile au arătat că două interceptoare MiG-31K (cod NATO: Foxhound) au fost aproape sigur aduse pe aerodromul Machulishchi din Belarus la 17 octombrie, cu un container mare depozitat în apropiere, în spatele unui dig de protecție din pământ, transmite Hotnews.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 November 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 1, 2022