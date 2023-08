FOTO. Maia Sandu, s-a întâlnit la Atena, cu Ursula von der Leyen, Charles Michel, Volodimir Zelenski, și alți lideri europeni

Luni, 21 august, șefa statului Maia Sandu, s-a întâlnit la Atena, cu mai mulți lideri din UE. Potrivit surselor, subiectele discutate au fost cooperarea economică și securitatea din regiune.

La Atena, președinta a avut întrevederi bilaterale cu premierul Macedoniei de Nord, Dimitar Kovachevski, cu prim-ministrul Bulgariei, Nicolai Denkov și cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic, scrie Realitatea.md.

Delighted to meet PM @AndrejPlenkovic of Croatia in Athens today. As Moldova progresses towards EU accession, I look forward to strengthening our good partnership and cooperation.

