Extrădarea efectivă a lui Plahotniuc ar putea demara la începutul săptămânii viitoare, susțin avocații acestuia

Ministerul Justiției din Grecia ar putea lua decizia definitivă de extrădare a lui Vlad Plahotniuc la începutul săptămânii viitoare, iar încă peste o săptămână, la sfârșitul lunii august, acesta ar putea ajunge la Chișinău. Declarația a fost făcută de către avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, într-un interviu pentru TV8.

„Instanța doar formal a admis cererea, a constatat acceptarea extrădării acestuia către Republica Moldova. Acum, deci, dosarul, împreună cu hotărârea privind acceptarea extrădării, urmează să fie transmis către Ministerul Justiției, care deja urmează să se pronunțe asupra acestui caz și în cazul în care este acceptat, deja se convine asupra unei date la care să fie efectuat transferul persoanei. În cazul în care există voință din partea Ministerului Justiției grec și nu sunt careva motive de tergiversare, atunci s-ar putea ca decizia să fie luată chiar în primele zile ale săptămânii viitoare și, respectiv, săptămâna mai viitoare să aibă loc deja extrădarea nemijlocit, dar urmează să vedem, avem bănuieli rezonabile că totuși o să se tergiverseze această procedură”, a declarat Lucian Rogac.

Avocatul lui Plahotniuc a mai spus că acesta nu a fost prezent la ședința de astăzi, pentru ca instanța să poată lua o decizie fără întârzieri.

„Neprezența domnului Vladimir Plahotniuc la ședința de judecată a fost decisă de comun acord și anume în scopul de a nu tergiversa examinarea cauzei, or instanța este obligată să asigure un translator și din câte bine cunoaștem suntem în luna august, luna concediilor și ședința putea fi amânată anume din motivul lipsei de translatorului, fapt care s-a întâmplat de fapt în luna iulie, pe o altă cauză a fost amânată ședința”, a adăuga Rogac.