FOTO/ Nava sub pavilion moldovenesc care a fost lovită de o rachetă rusească în Marea Neagră s-ar fi scufundat

Nava comercială aflată sub pavilionul Republicii Moldova, care plutea în derivă în Marea Neagră atunci când a fost lovită de o rachetă rusească, joi, s-ar fi scufundat, potrivit imaginilor din satelit. Petrolierul transporta 500 de tone de motorină.

O rachetă rusă a lovit un petrolier sub pavilionul Republicii Moldova care transporta 500 de tone de motorină și care plutea în derivă în Marea Neagră, a anunțat joi armata ucraineană.

Nava a fost lovită de două ori de când rușii au intrat în Ucraina, prima dată cu o rachetă lansată de pe o navă de război la câteva zile după invazie. La acea vreme, Republica Moldova a declarat că nava avea echipaj rusesc și că doi dintre membrii au fost grav răniți.

De atunci, nava a plutit în derivă fără echipaj și cu resturi de motorină la bord, a precizat armata ucraineană.

După ce a fost lovită pentru a doua oară de rachetele ocupanților ruși, nava moldovenească s-ar fi scufundat, lasând în urmă o pată mare de petrol, după cum arată imaginile din satelit.

Two oil slicks off Odesa today. One where merchant ship Millennium Spirit was recently attacked. Was visible burning yesterday, now gone, presumed sunk

În Comandamentul Operațional „Sud” nava este considerată o „bombă cu ceas” pentru mediu.

MV Millennial Spirit este o navă comercială cisternă aflată sub pavilionul Republicii Moldova. În timpul invaziei Rusiei în Ucraina din februarie 2022, nava a fost lovită de un obuz în timp ce naviga în apele neutre din Marea Neagră, nu departe de Odesa. Directorul-adjunct al Agenției Navale, Vadim Pavalachi, a declarat că echipajul navei Millennial Spirit este rusesc.

Nava are un deplasament de 2.200 de tone și este al doilea vas comercial lovit de un proiectil după începerea invaziei ruse în Ucraina.

Satellite image confirms that tanker Millennium Spirit was hit yesterday off #Odessa. This ship was already a floating wreck after being attacked month ago.

Unclear why #Russia would attack this again, possibly by mistake #OSINT

— H I Sutton (@CovertShores) July 8, 2022