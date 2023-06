FOTO. Raid aerian masiv asupra Ucrainei. Ocupanții ruși au folosit zeci de drone kamikaze și rachete

Rusia a lansat peste noapte un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, vizând capitala ucraineană și orașele din est până în vest, iar în cea mai mare parte a țării timp de mai multe ore au răsunat sirenele de raid aerian, relatează Reuters și Hotnews.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că, potrivit informațiilor preliminare, sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au doborât 28 din cele 30 de drone Shahed de fabricație iraniană lansate de Rusia.

„Aproximativ 20 de ținte inamice au fost identificate și distruse de forțele și apărarea noastră aeriană în spațiul aerian din jurul Kievului, a declarat Serhiy Popko, șeful administrației militare de la Kiev, pe canalul de Telegram.

Sky over Kyiv tonight. Two dozen drones downed. People sleepless for 3,5 hours because of air raid alert.

📷 Gleb Garanich pic.twitter.com/aYHLoHMksT

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 20, 2023