FOTO. Reuniune ISTORICĂ la Bulboaca. Ambuteiaje de avioane deaspra cerului R. Moldova

Republica Moldova găzduieşte un eveniment unic în istoria sa. Aproximativ 50 de lideri europeni vor participa la doilea summit al Comunităţii Politice Europene (CPE). Acesta este un for de discuții înființat în urmă cu un an, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Or, cerul Republicii Moldova este împânzit cu avioanele oaspeților care și-au anunțat prezența la eveniment, scrie Realitatea.md.

Menționăm că joi, 1 iunie, Republica Moldova este gazda Summitului Comunității Politice Europene (CPE), reuniune ce se desfășoară la Castelul Mimi, în localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi.

Primul Summit al Comunității Politice Europene a avut loc în anul 2022, la Praga, Cehia, și a întrunit lideri din 44 de țări europene.

