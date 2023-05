FOTO. Rusia anunță că Belgrodul e sub asaltul dronelor ucrainene: O explozie a făcut praf mai multe clădiri

O explozie a unei drone a avut loc în districtul Novooskolski din Belgorod, în timp ce în apropiere de Kursk sistemele de apărare antiaeriană au doborât o altă dronă, au anunţat miercuri guvernatorii celor două regiuni ruse aflate la graniţa cu Ucraina, relatează Interfax.

”A avut loc o explozie pe timp de noapte în satul Olhovatka din districtul Novooskolski – o dronă inamică a explodat. Au fost avariate două clădiri rezidenţiale, o bibliotecă, un oficiu poştal şi o maşină”, a precizat miercuri şeful regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, pe pagina sa VKontakte.

La rândul său, guvernatorul regiunii Kursk, Roman Starovoit, susţine că o dronă ”inamică” a fost doborâtă de un sistem de apărare aeriană rusesc în apropiere de oraşul Kursk. ”O dronă inamică în apropiere de Kursk a fost doborâtă de forţele de apărare aeriană în această dimineaţă devreme. Rămăşiţele au căzut în satul Tolmacevo”, a declarat acesta.

De asemenea, el a adăugat că nu au existat victime în urma incidentului, dar au fost avariate conducta de gaz şi faţada unei case.

Un nivel ”galben” (ridicat) de pericol terorist este în vigoare în regiunea Kursk din 11 aprilie 2022. Regiunea se învecinează cu Ucraina şi, ca şi Belgorod, a fost atacată de mai multe ori, susţin autorităţile ruse, care dau vina pe Ucraina sau forţe proucrainene.

Ucraina nu revendică aproape niciodată în mod public responsabilitatea pentru atacurile din interiorul Rusiei şi de pe teritoriul controlat de Rusia în Ucraina. Cu toate acestea, Kievul a declarat recent că subminarea logisticii Rusiei face parte din pregătirea pentru o contraofensivă planificată.

Pe de altă parte, agenţia NEXTA, care citează surse neidentificate, relatează, de asemenea, că două drone ar fi atacat un teren de antrenament militar din regiunea Voronej, iar 14 soldaţi ar fi fost răniţi. Regiunea este situată, de asemenea, în vestul Rusiei, la graniţa cu Ucraina.

In the village of #Tolmachevo, #Kursk region, fragments of a downed drone fell on a private house.

It is also reported that two drones attacked a military training ground in the #Voronezh region. According to preliminary data, 14 Russian soldiers were injured. pic.twitter.com/yJrVrCkpf2

— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2023