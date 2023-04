FOTO. Secretarul general al NATO a ajuns la Kiev

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se află joi, 20 aprilie, la Kiev într-o vizită care nu a fost anunțată publicului, relatează Sky News.

Menționăm că astăzi, Jens Stoltenberg a sosit în capitala Ucrainei în prima sa vizită de la începutul războiului.

În această dimineață, șeful NATO ar fi fost surprins în timp ce aducea un omagiu soldaților ucraineni căzuți la datorie în Piața Sfântul Mihail din centrul Kievului, potrivit unei postări pe Twitter a publicației ucrainene.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.

The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael’s Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023