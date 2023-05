FOTO. Ucraina respinge ”cel mai important atac cu dronă” la Kiev de la începutul războiului. Armata anunţă că a doborât 52 drone explozive în ţară: Doi morţi şi trei răniţi

Ucraina anunţă duminică faptul că a respins, în noaptea de sâmbătă spre duminică, ”cel mai important atac cu dronă” la Kiev de la începutul războiului, soldat cu doi morţi, iar armata anunţă că a distrus 52 dintre cele 54 de drone explozive lansate de Moscova în întreaga ţară, relatează AFP și News.ro.

Un bărbat a fost ucis la Kiev într-un atac rus ”masiv” cu dronă, în urma căderii unor fragmente din aceste aparate în capitală, a anunţat duminică primarul Vitali Kliciko.

În total, armata ucraineană anunţă doi morţi şi trei răniţi în acest atac fără precedent prin proporţiile sale.

Kiev this night experienced the most massive drone attack since the start of the war. Our Sky Defenders shot down 52 out of 54 attack drones. Due to the falling debris, there are casualties and destruction in different parts of Kyiv. Thanks to G-d and the air defense of Ukraine! pic.twitter.com/qIcOWTYPeY

— Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) May 28, 2023