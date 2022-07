FOTO/ VIDEO/ Rușii au atacat cu rachete Uragan un bloc de locuințe din Donețk. Cel puțin 6 persoane au decedat iar peste 30 ar putea fi prinși sub dărâmături

Cel puțin șase civili au fost uciși și peste 30 ar putea fi prinși sub dărâmături după ce ocupanții ruși au lovit cu rachete Uragan un bloc de locuințe de cinci etaje, în zona Donețk, a anunțat guvernatorul regiunii citat de Reuters. Ulterior, clădirea s-a prăbușit.

According to Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko, Russia’s July 9 attack on a 5-story building in the city of Chasiv Yar has killed 6 people and injured 5 others.

⚡️Governor: 34 people stuck under rubble after Russian missile strike in Donetsk Oblast.

Ulterior, pe rețelele sociale au început să apară tot mai multe imagini din momentul atacului.

Three rockets just hit a civilian building in Chasiv Yar. One of rockets was filmed by our guys and you can hear a voice of our Canadian legionary. Rescuers are clearing the debris. According to them, there are 34 people under the ruins, including a 9-year-old child. pic.twitter.com/fJwiAb2Hwd

Guvernatorul Pavlo Kirilenko a declarat că atacul a avut loc sâmbătă seara în orașul Ceasiv Iar.

A residential house collapsed in the city of #ChasivYar in #Donetsk region. Yesterday the #Russians shelled the city with „Uragan” multiple rocket launchers.

About 30 people remain under the rubble. Rescuers are conducting search operations. pic.twitter.com/NoBC7JUyP8

