FOTO/VIDEO. Tensiuni puternice în nordul Kosovo: Sute de manifestanţi etnici sârbi s-au adunat în faţa Primăriei Zvecan, puternic protejată de KFOR cu sârmă ghimpată şi o barieră de metal. Un steag al Serbiei, de 200 de metri, desfăşurat din centru şi până la primărie

Tensiuni puternice aveau loc în continuare, miercuri, în Kosovo, unde sute de manifestanţi etnici sârbi s-au adunat din nou, în urma unor ciocniri – amplu condamnate de către puteri din Occident -, soldate cu 30 de răniţi în rândul militarilor din cadrul Forţei NATO KFOR, relatează News.ro.

Protestatari s-au adunat în faţa sediului Primăriei Zvecan, puternic protejată de către militari KFOR, Forţa multinaţională armată NATO în Kosovo.

Militari NATO au încercuit sediul primăriei şi au consolidat apărarea acesteia cu sârmă ghimpată şi o bartieră de metal, potrivit unui jurnalist AFP.

Manifestanţii – calmi pentru moment – au desfăşurat un steag uriaş sârbesc – cu o lungime de peste 200 de metri -, din centrul oraşului şi până la primărie.

(Kosovo) – Serbs In Zvecan Unfurled A 250-Metre-Long Russian Flag In Front Of The Municipal Building Where KFOR (NATO) Soldiers Had Arrived, Protesting Against The Deployment Of NATO Soldiers In The Region #shuttletvnews pic.twitter.com/5BQ3eLuxC6

ALEGERI MUNICIPALE CONTESTATE

De câteva zile, situaţia este foarte tensionată în această regiune – care merge din criză în criză de ani de zile.

Numeroşi membri ai comunităţii etnice sârbe – majoritară în patru oraşe din nordul Kosovo – nu recunosc autoritatea Priştinei şi sunt loiali Belgradului.

Etnicii sârbi au boicotat alegerile muncipale care au avut loc în aprilie – ceea ce a condus la alegerea unor primari etnici albanezi, în condiţiile unei participări la vot de 3,5%.

Instalarea la putere a acestor primari, săptămâna trecută, de către Guvernul kosovar, a aprins fitilul.

NATO-led international peacekeeping forces in Kosovo clashed with hundreds of Serb protestors on Monday in the municipality of Zvecan.

The protesters gathered outside the Serb-dominated municipality in northern Kosovo to prevent newly elected Albanian mayors from entering three… pic.twitter.com/VdkT8jlkPm

— 5Pillars (@5Pillarsuk) May 31, 2023