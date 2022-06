Francis Fukuyama: „Liberalismul are nevoie de națiune”

„Liberalismul este în pericol. Fundamentele societăților liberale sunt toleranța față de diferență, respectul pentru drepturile individuale și statul de drept, dar toate sunt amenințate, deoarece lumea suferă ceea ce poate fi numită o recesiune democratică sau chiar o depresie. Potrivit Freedom House, drepturile politice și libertățile civile din întreaga lume s-au diminuat în fiecare an, în ultimii 16 ani. Declinul liberalismului este evident în puterea tot mai mare a autocrațiilor precum China și Rusia, distrugerea instituțiilor liberale – sau nominal liberale – în țări precum Ungaria și Turcia și alunecarea înapoi a democrațiilor liberale precum India și Statele Unite”, scrie Francis Fukuyama, pentru Foreign Affairs.

În fiecare dintre aceste cazuri, naționalismul a impulsionat ascensiunea iliberalismului. Liderii iliberali, partidele lor și aliații lor au valorificat retorica naționalistă pentru a căuta un control mai mare asupra societăților lor. Ei își denunță oponenții ca fiind elite care nu comunică între ele, cosmopoliți epuizați și globaliști. Ei pretind că sunt reprezentanții autentici ai țării lor și adevărații ei gardieni. Uneori, politicienii iliberali doar îi caricaturizează pe omologii lor liberali ca fiind ineficienți și departe de viața oamenilor pe care se presupune că îi reprezintă. Adesea, însă, își descriu rivalii liberali nu doar ca adversari politici, ci ca pe ceva mai sinistru: dușmani ai poporului.

Însăși natura liberalismului îl face susceptibil din acest punct de vedere. Principiul fundamental, consacrat în liberalism, este cel al toleranței: statul nu prescrie credințe, identități sau orice alt fel de dogmă. Încă de la apariția sa provizorie, în secolul al XVII-lea, ca principiu de organizare a politicii, liberalismul a coborât în ​​mod deliberat obiectivele politicii pentru a nu viza „viața bună”, așa cum este definită de o anumită religie, doctrină morală sau tradiție culturală, ci spre păstrarea vieții însăși în condițiile în care populațiile nu pot fi de acord cu privire la ceea ce este viața bună. Această natură agnostică creează un „vid” spiritual, pe măsură ce indivizii merg pe propriile lor căi și experimentează doar un slab sentiment de comunitate. Ordinile politice liberale necesită valori comune, cum ar fi toleranța, compromisul și deliberarea, dar acestea nu favorizează legăturile emoționale puternice care se găsesc în comunitățile religioase și etno-naționaliste. Într-adevăr, societățile liberale au încurajat adesea căutarea fără scop a auto-gratificației materiale.

Cel mai important și atractiv punct al liberalismului rămâne cel pragmatic care a existat de secole: capacitatea sa de a gestiona diversitatea în societățile pluraliste. Cu toate acestea, există o limită a tipurilor de diversitate pe care le pot gestiona societățile liberale. Dacă destui oameni resping ei înșiși principiile liberale și caută să restrângă drepturile fundamentale ale altora sau dacă cetățenii recurg la violență pentru a obține ceea ce-și doresc, atunci liberalismul, singur, nu poate menține ordinea politică. Și dacă diversele societăți se îndepărtează de principiile liberale și încearcă să-și bazeze identitățile naționale pe rasă, etnie, religie sau pe vreo altă viziune substanțial diferită a vieții bune, ele „invită” la o întoarcere la un conflict potențial sângeros. O lume plină de astfel de țări va fi invariabil mai agitată, mai tumultoasă și mai violentă.

De aceea, este cu atât mai important ca liberalii să nu renunțe la ideea de națiune. Ei ar trebui să recunoască faptul că, în adevăr, nimic nu face universalismul liberalismului incompatibil cu o lume a statelor naționale. Identitatea națională este adaptabilă și poate fi „modelată” pentru a reflecta aspirațiile liberale și pentru a insufla un sentiment de comunitate și un scop în rândul unui public larg.

Pentru a dovedi importanța constantă a identității naționale, nu căutați mai departe decât în problemele cu care s-a confruntat Rusia în a ataca Ucraina. Președintele rus, Vladimir Putin, a susținut că Ucraina nu are o identitate separată de cea a Rusiei și că țara se va prăbuși imediat odată cu începerea invaziei sale. În schimb, Ucraina a rezistat Rusiei cu tenacitate tocmai pentru că cetățenii săi sunt loiali ideii unei Ucraine independente, liberal-democrate și nu vor să trăiască într-o dictatură coruptă, impusă din exterior. Prin curajul lor, ei au arătat clar că, în primul rând, cetățenii sunt dispuși să moară pentru idealurile liberale, dar numai atunci când acele idealuri sunt încorporate într-o țară pe care o pot numi a lor.

„Vidul” spiritual al liberalismului

Societățile liberale se luptă să le prezinte cetățenilor o viziune pozitivă asupra identității naționale. Teoria din spatele liberalismului are mari dificultăți în a trasa granițe clare în jurul comunităților și a explica ceea ce se datorează oamenilor din interiorul și din afara acestor granițe. Acest lucru a survenit din cauza faptul că teoria este construită în vârful unei pretenții de universalism. După cum se afirmă în Declarația Universală a Drepturilor Omului, „Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi”; în plus, „orice persoană are dreptul la toate drepturile și libertățile enunțate în această declarație, fără deosebire de orice fel, cum ar fi rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut.” Liberalii sunt teoretic preocupați de încălcările drepturilor omului, indiferent de locul în care ele apar în lume. Multor liberali nu le plac atașamentele exclusive ale naționaliștilor și își imaginează că sunt „cetățeni ai lumii”.

Pretenția de universalism poate fi greu de reconciliat cu împărțirea lumii în state-națiune. Nu există o teorie liberală clară, de exemplu, cu privire la modul de trasare a granițelor naționale, un deficit care a dus la conflicte intraliberale privind separatismul unor regiuni precum Catalonia, Quebec și Scoția, și neînțelegeri privind tratamentul adecvat al imigranților și refugiaților. Populiștii, cum ar fi fostul președinte al SUA, Donald Trump, au canalizat acea tensiune între aspirațiile universaliste ale liberalismului și pretențiile mai restrânse ale naționalismului către un efect puternic.

Naționaliștii se plâng că liberalismul a dizolvat legăturile comunității naționale și le-a înlocuit cu un cosmopolitism global căruia îi pasă de oamenii din țări îndepărtate la fel de mult cât îi pasă de concetățeni. Naționaliștii din secolul al XIX-lea și-au bazat identitatea națională pe biologie și au crezut că, în special, comunitățile naționale sunt înrădăcinate în origini comune. Aceasta continuă să fie o temă pentru anumiți naționaliști contemporani, cum ar fi premierul maghiar Viktor Orban, care a definit identitatea națională maghiară ca fiind bazată pe etnia maghiară. Alți naționaliști, cum ar fi savantul israelian Yoram Hazony, au căutat să revizuiască etnonaționalismul secolului al XX-lea, argumentând că națiunile constituie unități culturale coerente care permit membrilor lor să împărtășească tradiții profunde de mâncare, sărbători, limbă și altele asemenea. Filosoful conservator american Patrick Deneen a afirmat că liberalismul constituie o formă de anticultură care a dizolvat toate formele de cultură preliberală, folosind puterea statului pentru a pătrunde și a controla fiecare aspect al vieții private.

În mod semnificativ, Deneen și alți conservatori s-au „rupt” de neoliberalii economici și au fost vocali în a acuza capitalismul de piață pentru distrugerea valorilor familiei, ale comunității și ale tradiției. Ca urmare, grupurile din secolul al XX-lea care au definit stânga și dreapta politică din punctul de vedere al ideologiei economice nu se potrivesc perfect cu realitatea prezentă, grupurile de dreapta fiind dispuse să accepte utilizarea puterii de stat pentru a reglementa atât viața socială, cât și economia.

Există o suprapunere considerabilă între naționaliști și conservatorii religioși. Printre tradițiile pe care naționaliștii contemporani doresc să le păstreze se numără și cele religioase; astfel, partidul Lege și Justiție din Polonia a fost strâns aliniat cu Biserica Catolică Poloneză și a preluat multe dintre pretențiile culturale ale acesteia din urmă, cu privire la sprijinul acordat de Europa liberală pentru avort și căsătoria între persoane de același sex. În mod similar, conservatorii religioși se consideră adesea patrioți; acest lucru este cu siguranță adevărat pentru evanghelicii americani care au format nucleul mișcării lui Trump „Make America Great Again”.

Critica de fond conservatoare a liberalismului – aceea că societățile liberale nu oferă un nucleu moral comun și puternic în jurul căruia să se poată construi comunitatea – este suficient de adevărată. Aceasta este într-adevăr o caracteristică a liberalismului, nu o dificultate neprevăzută. Întrebarea pentru conservatori este dacă există o modalitate realistă de a se întoarce în timp și de a reimpune o ordine morală mai puternică. Unii conservatori americani speră să se întoarcă la o perioadă imaginară în care aproape toată lumea din Statele Unite era creștină. Dar societățile moderne sunt mult mai diverse astăzi din punct de vedere religios decât în ​​timpul războaielor religioase din Europa din secolul al XVI-lea. Ideea de a restabili o tradiție morală comună definită de credința religioasă este ineficientă. Liderii care speră să realizeze acest tip de restaurare, cum ar fi Narendra Modi, premierul naționalist hindus al Indiei, invită la opresiune și la violența colectivă. Modi știe prea bine acest lucru: a fost ministrul șef al statului Gujarat, când acesta a fost răvășit de revolte colective din 2002, care au cauzat mii de decese, majoritatea în rândul musulmanilor. Din 2014, când Modi a devenit prim-ministru, el și aliații săi au căutat să lege identitatea națională indiană de bazele hinduismului și ale limbii hindi, o schimbare majoră față de pluralismul secular al fondatorilor liberali ai Indiei.

Inevitabilul stat

Forțele iliberale din întreaga lume vor continua să folosească apelurile la naționalism ca pe o armă electorală puternică. Liberalii ar putea fi tentați să respingă această retorică drpt nebunească și crudă. Dar ei nu ar trebui să cedeze națiunea adversarilor lor.

Liberalismul, cu pretențiile sale universaliste, poate sta incomod alături de naționalismul aparent parohial, dar cele două pot fi „împăcate”. Obiectivele liberalismului sunt pe deplin compatibile cu o lume împărțită în state naționale. Toate societățile trebuie să facă uz de forță, atât pentru a păstra ordinea interioară, cât și pentru a se proteja de inamicii externi. O societate liberală face acest lucru creând un stat puternic, dar apoi constrângând puterea statului sub forma statului de drept. Puterea statului se bazează pe un contract social între indivizi autonomi care acceptă să renunțe la unele dintre drepturile lor de a face ce vor în schimbul protecției statului. Este legitimat atât de acceptarea comună a legii, cât și, dacă este o democrație liberală, de alegeri populare.

Drepturile liberale sunt lipsite de sens dacă nu pot fi aplicate de un stat care, conform celebrei definiții a sociologului german Max Weber, este un monopol legitim al forței asupra unui teritoriu definit. Competența teritorială a unui stat corespunde în mod necesar suprafeței ocupate de grupul de persoane care au semnat contractul social. Persoanelor care locuiesc în afara acelei jurisdicții trebuie să li se respecte drepturile, dar nu neapărat să fie puse în aplicare de către acel stat.

Statele cu jurisdicție teritorială delimitată rămân așadar actori politici critici, deoarece sunt singurele capabile să facă uz legitim de forță. În lumea globalizată de astăzi, puterea este folosită de o mare varietate de organisme, de la corporații multinaționale la grupuri nonprofit, la organizații teroriste și la organisme supranaționale precum Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Necesitatea cooperării internaționale în abordarea problemelor precum încălzirea globală și pandemiile nu a fost niciodată mai evidentă. Dar rămâne cazul în care o anumită formă de putere, capacitatea de a aplica regulile prin amenințare sau prin utilizarea efectivă a forței, rămâne sub controlul statelor naționale. Nici Uniunea Europeană, nici Asociația Internațională de Transport Aerian nu își desfășoară propria poliție sau armată pentru a aplica regulile pe care le stabilește. Astfel de organizații depind încă de capacitatea de coerciție a țărilor care le-au împuternicit. Cu siguranță, există astăzi un corp mare de drept internațional care, în multe domenii, înlocuiește dreptul la nivel național; gândiți-vă, de exemplu, la acquis-ul comunitar al Uniunii Europene, care servește ca un fel de drept comun pentru reglementarea comerțului și soluționarea litigiilor. Dar, în cele din urmă, dreptul internațional continuă să se bazeze pe aplicarea la nivel național. Când statele membre ale UE nu sunt de acord cu privire la chestiuni importante de politică, așa cum au făcut-o în timpul crizei euro din 2010 și al crizei migranților din 2015, rezultatul este decis nu de legea europeană, ci de puterea relativă a statelor membre. Puterea supremă, cu alte cuvinte, continuă să fie provincia statelor naționale, ceea ce înseamnă că, în special, controlul puterii la acest nivel rămâne critic.

Astfel, nu există o contradicție necesară între universalismul liberal și nevoia de state naționale. Deși valoarea normativă a drepturilor omului poate fi universală, puterea de aplicare nu este; este o resursă rară care se aplică neapărat într-un mod delimitat teritorial. Un stat liberal este perfect justificat să acorde diferite niveluri de drepturi cetățenilor și non-cetățenilor, deoarece nu are resursele sau mandatul pentru a proteja drepturile în mod universal. Tuturor persoanelor de pe teritoriul statului li se cuvine protecția egală prin lege, dar numai cetățenii sunt participanți cu drepturi depline la contractul social, cu drepturi și îndatoriri aparte, în special dreptul de vot.

Faptul că statele rămân „locașul” puterii coercitive, ar trebui să inspire prudență cu privire la propunerile de creare a unor noi organisme supranaționale și de a le delega o astfel de putere. Societățile liberale au avut câteva sute de ani de experiență, învățând cum să constrângă puterea la nivel național prin statul de drept și instituții legislative și cum să echilibreze puterea, astfel încât utilizarea acesteia să reflecte interesele generale. Ei nu au idee cum să creeze astfel de instituții la nivel global, unde, de exemplu, o instanță sau un legislativ global ar fi capabil să constrângă deciziile arbitrare ale unui executiv global. Uniunea Europeană este produsul celui mai serios efort de a face acest lucru la nivel regional; rezultatul este un sistem incomod, caracterizat prin slăbiciune excesivă în unele domenii (politica fiscală, afaceri externe) și putere excesivă în altele (reglementare economică). Europa are cel puțin o anumită istorie comună și o identitate culturală care nu există la nivel global. Instituțiile internaționale precum Curtea Internațională de Justiție și Curtea Penală Internațională continuă să se bazeze pe state pentru a-și pune în aplicare mandatele.

Filosoful german Immanuel Kant și-a imaginat o condiție de „pace perpetuă” în care o lume populată de state liberale ar reglementa relațiile internaționale prin lege, mai degrabă decât prin recurgerea la violență. Invazia Ucrainei de către Putin a demonstrat, din păcate, că lumea nu a ajuns încă în acest moment post-istoric și că puterea militară brută rămâne garantul suprem al păcii pentru țările liberale. Prin urmare, este puțin probabil ca statul-națiune să dispară ca actor crucial în politica globală.

Viața bună

Critica de pe poziții conservatoare a liberalismului conține, în esență, un scepticism rezonabil față de accentul liberal pus pe autonomia individuală. Societățile liberale își asumă o egalitate a demnității umane, o demnitate care are rădăcini în capacitatea unui individ de a face alegeri. Din acest motiv, sunt dedicate să protejeze această autonomie ca o chestiune de drepturi fundamentale. Dar, deși autonomia este o valoare liberală fundamentală, nu este singurul bine uman care depășește automat toate celelalte viziuni ale vieții bune.

Domeniul a ceea ce este acceptat ca autonomie s-a extins constant de-a lungul timpului, de la alegerea de a se supune regulilor într-un cadru moral existent până la alcătuirea acestor reguli pentru sine. Dar respectul pentru autonomie a fost menit să gestioneze și să modereze competiția dintre credințe profunde, nu să înlocuiască acele credințe în întregime. Nu orice ființă umană crede că maximizarea autonomiei sale personale este cel mai important obiectiv al vieții sau că perturbarea oricărei forme de autoritate existente este neapărat un lucru bun. Mulți oameni sunt bucuroși să-și limiteze libertatea de alegere acceptând cadrele religioase și morale care îi leagă de alți oameni sau trăind în tradițiile culturale moștenite. Primul amendament al Constituției SUA a fost menit să protejeze exercitarea liberă a religiei, nu să protejeze cetățenii de religie.

Societățile liberale de succes au propria lor cultură și propria lor înțelegere asupra vieții bune, chiar dacă această viziune poate fi mai slabă decât cele oferite de societățile legate de o singură doctrină. Ele nu pot fi neutre în ceea ce privește valorile care sunt necesare pentru a se susține ca societăți liberale. Ele trebuie să acorde prioritate spiritului public, toleranței, deschiderii minții și angajamentului activ în afacerile publice, dacă doresc să fie unite. Ele trebuie să prețuiască inovația, antreprenoriatul și asumarea de riscuri dacă doresc să prospere din punct de vedere economic. O societate de indivizi cu privire spre interior, interesați doar de maximizarea consumului lor personal, nu va fi deloc o societate.

Statele sunt importante nu doar pentru că sunt locul puterii legitime și instrumentele de control al violenței. Ele sunt, de asemenea, o sursă singulară de comunitate. Universalismul liberal, la un nivel, zboară în fața naturii sociabilității umane. Oamenii simt cele mai puternice legături de afecțiune față de cei mai apropiați, cum ar fi prietenii și familia; pe măsură ce acest cerc de cunoștințe se lărgește, sentimentul obligației lor se atenuează inevitabil. Pe măsură ce societățile umane au devenit mai mari și mai complexe de-a lungul secolelor, granițele solidarității s-au extins dramatic de la familii și sate și triburi, la țări întregi. Dar puțini oameni iubesc umanitatea în ansamblu. Pentru majoritatea oamenilor din întreaga lume, țara rămâne cea mai mare unitate de solidaritate față de care simt o loialitate instinctivă. Într-adevăr, această loialitate devine o bază critică a legitimității statului și, prin urmare, a capacității acestuia de a guverna. În anumite societăți, o identitate națională slabă poate avea consecințe dezastruoase, așa cum este evident în unele țări în curs de dezvoltare, cum ar fi Myanmar și Nigeria, și în unele state eșuate, cum ar fi Afganistan, Libia și Siria.

Naționalismul liberal

Acest argument poate părea similar cu cele formulate de Hazony, savantul conservator israelian, în cartea sa din 2018, The Virtue of Nationalism, în care pledează pentru o ordine globală bazată pe suveranitatea statelor-națiune. El subliniază un punct important în avertizarea împotriva tendinței țărilor liberale, precum Statele Unite, de a merge prea departe în căutarea de a reface restul lumii după propria imagine. Dar el greșește presupunând că țările existente sunt unități culturale clar delimitate și că se poate construi o ordine globală pașnică acceptându-le așa cum sunt. Țările de astăzi sunt construcții sociale care sunt produse secundare ale luptelor istorice care au implicat adesea cucerire, violență, asimilare forțată și manipularea deliberată a simbolurilor culturale. Există forme mai bune și mai rele de identitate națională, iar societățile pot exercita acțiune în alegerea dintre ele.

În special, dacă identitatea națională se bazează pe caracteristici fixe, cum ar fi rasa, etnia sau moștenirea religioasă, atunci ea devine o categorie potențial de excludere, care încalcă principiul liberal al demnității egale. Deși nu există o contradicție necesară între nevoia de identitate națională și universalismul liberal, există totuși un puternic punct potențial de tensiune între cele două principii. Când se bazează pe caracteristici fixe, identitatea națională se poate transforma într-un naționalism agresiv și exclusivist, așa cum s-a întâmplat în Europa în prima parte a secolului al XX-lea.

Din acest motiv, societățile liberale nu ar trebui să recunoască în mod oficial grupurile bazate pe identități fixe, cum ar fi rasa, etnia sau moștenirea religioasă. Există, desigur, momente când acest lucru devine inevitabil, iar principiile liberale nu se aplică. În multe părți ale lumii, grupurile etnice sau religioase au ocupat același teritoriu de generații și au propriile lor tradiții culturale și lingvistice puternice. În Balcani, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est, identitatea etnică sau religioasă este, de facto, o caracteristică esențială pentru majoritatea oamenilor, iar asimilarea lor într-o cultură națională mai largă este extrem de nerealistă. Este posibil să se organizeze o formă de politică liberală în jurul mai multor unități culturale; India, de exemplu, recunoaște mai multe limbi naționale și, în trecut, a permis statelor să-și stabilească propriile politici în ceea ce privește educația și sistemele juridice. Federalismul și transferul concomitent al puterilor către unitățile subnaționale sunt adesea necesare în țări atât de diverse. Puterea poate fi alocată în mod formal diferitelor grupuri definite de identitatea lor culturală într-o structură pe care politologii o numesc „consociaționalism”. Deși acest lucru a funcționat destul de bine în Țările de Jos, practica a fost dezastruoasă în locuri precum Bosnia, Irak și Liban, unde grupurile de identitate se văd blocate într-o luptă cu rezultat zero. În societățile în care grupurile culturale nu s-au întărit încă în unități care se privesc pe sine, este, prin urmare, mult mai bine să-I tratăm pe cetățeni ca indivizi, mai degrabă decât ca membri ai unor grupuri identitare.

Pe de altă parte, există și alte aspecte ale identității naționale care pot fi adoptate voluntar și, prin urmare, împărtășite mai larg, cum ar fi tradițiile literare, narațiunile istorice și limba, mâncarea și sportul. Catalonia, Quebec și Scoția sunt toate regiuni cu tradiții istorice și culturale distincte și toate includ partizani naționaliști care caută separarea completă de țara de care sunt legați. Nu există nicio îndoială că aceste regiuni ar continua să fie societăți liberale care respectă drepturile individuale dacă s-ar separa, la fel cum au făcut Republica Cehă și Slovacia după ce au devenit țări separate în 1993.

Identitatea națională reprezintă pericole evidente, dar și o oportunitate. Este o construcție socială și poate fi modelată pentru a sprijini, mai degrabă decât a submina, valorile liberale. Multe țări au fost „modelate istoric” din populații diverse care simt un puternic sentiment de comunitate bazat pe principii sau idealuri politice mai degrabă decât pe categorii de grup deterministe. Australia, Canada, Franța, India și Statele Unite sunt toate țări care în ultimele decenii au căutat să construiască identități naționale bazate mai degrabă pe principii politice decât pe rasă, etnie sau religie. Statele Unite au trecut printr-un proces lung și dureros de redefinire a ceea ce înseamnă a fi american, eliminând progresiv barierele din calea cetățeniei bazate pe clasă, rasă și gen – deși acest proces este încă incomplet și a suferit multe eșecuri. În Franța, construcția unei identități naționale a început odată cu Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, a Revoluției Franceze, care a stabilit un ideal de cetățenie bazat pe o limbă și o cultură comune. La mijlocul secolului al XX-lea, Australia și Canada erau țări cu populație dominantă albă și cu legi restrictive privind imigrația și cetățenia, cum ar fi faimoasa politică „Australia Albă”, care ținea imigranții din Asia. Ambele, însă, și-au reconstruit identitățile naționale pe linii non-rasiale după anii 1960 și s-au deschis către imigrația masivă. Astăzi, ambele țări au populații născute în străinătate, mai mari decât Statele Unite, cu puțină polarizare și reacție ostilă a americanilor albi.

Cu toate acestea, dificultatea de a construi o identitate comună în democrațiile puternic divizate nu trebuie subestimată. Majoritatea societăților liberale contemporane au fost construite peste națiunile istorice ale căror înțelegeri asupra identității naționale fuseseră modelate prin metode iliberale. Franța, Germania, Japonia și Coreea de Sud erau toate națiuni înainte de a deveni democrații liberale; Statele Unite, după cum au observat mulți, au fost un stat înainte de a deveni o națiune. Procesul de definire a națiunii americane în termeni politici liberali a fost lung, anevoios și periodic violent și, chiar și astăzi, acest proces este contestat de oameni atât de stânga, cât și de dreapta, cu narațiuni puternic concurente despre originile țării.

Liberalismul ar avea probleme dacă oamenii l-ar vedea ca pe un mecanism de gestionare pașnică a diversității, fără un simț mai larg al scopului național. Oamenii care au trecut prin violență, război și dictatură, în general, tânjesc să trăiască într-o societate liberală, așa cum au făcut europenii în perioada de după 1945. Dar, pe măsură ce oamenii se obișnuiesc cu o viață pașnică sub un regim liberal, au tendința de a lua acea pace și ordine de la sine înțelese și de a începe să tânjească după o politică care să-i îndrepte către scopuri mai înalte. În 1914, Europa a fost în mare parte liberă de conflicte devastatoare timp de aproape un secol, iar mase de oameni au fost fericiți să plece spre război, în ciuda progresului material enorm care a avut loc între timp.

Lumea a ajuns, probabil, la un moment similar al istoriei omenirii: a fost liberă de războiul interstatal pe scară largă timp de trei sferturi de secol și, între timp, a cunoscut o creștere masivă a prosperității globale, care a produs o schimbare la fel de masivă. Uniunea Europeană a fost creată ca un antidot la naționalismul care a dus la războaiele mondiale și, în acest sens, a avut succes dincolo de orice speranță. Dar invazia Ucrainei de către Rusia prevestește mai multă dezordine și violență în viitor.

În acest moment se prezintă două viitoruri foarte diferite. Dacă Putin reușește să submineze independența și democrația Ucrainei, lumea va reveni la o eră a naționalismului agresiv și intolerant, care amintește de începutul secolului al XX-lea. Statele Unite nu vor fi imune la această tendință, deoarece populiștii precum Trump aspiră să reproducă modalitățile autoritare ale lui Putin. Pe de altă parte, dacă Putin conduce Rusia într-un dezastru cauzat de un eșec militar și economic, rămâne șansa de a reînvăța lecția liberală că puterea neconstrânsă de lege duce la dezastru national, și de a reînvia idealurile unei lumi libere și democratice.