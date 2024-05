furtuna solară care a lovit Pământul a devenit extremă / La ce ne putem aștepta

Alerta furtunii geomagnetice în curs de desfășurare a fost ridicată la nivelul 5 din 5, sau “extremă”, fiind prima furtună de nivel G5 din 2003. Oamenii de știință avertizează cu privire la posibilele perturbări ale comunicațiilor în weekend.

GPS-ul, navele spațiale și navigația prin satelit ar putea fi, de asemenea, afectate. Companiile americane de utilități monitorizează potențiala amenințare la adresa rețelei electrice, de asemenea, potrivit CNN. Guvernul american a emis prima alertă de furtună geomagnetică din ultimii 20 de ani, avertizând americanii cu privire la activitatea solară care ar putea afecta comunicațiile și sistemele GPS. Potrivit NOAA, rețeaua electrică este în pericol și îi avertizează pe americani cu privire la “posibile probleme generalizate de control al tensiunii”.

Se așteaptă ca furtuna să continue până sâmbătă. Furtuna este cauzată de “un grup mare de pete solare a produs mai multe erupții solare moderate până la puternice”. (NOAA) Pata solară are un diametru de aproximativ 16 ori mai mare decât cel al Pământului.

REPORT: The U.S. government has issued its first geomagnetic storm watch in ~20 years, warning Americans of solar activity that could knock out communications and GPS systems. According to NOAA, the power grid is at risk and warns Americans of “possible widespread voltage… pic.twitter.com/ArmBeKc6Ar— Collin Rugg (@CollinRugg) May 10, 2024 Furtuna solară ar putea declanșa, de asemenea, lumini nordice “neobișnuit de departe spre sud” în noaptea de vineri spre sâmbătă. (WaPo) Videoclipul de mai jos a fost postat de meteorologul BBC @MetMattTaylor JUST IN: The ongoing geomagnetic storm has been upgraded to level 5 out of 5, or “extreme,” making it the first G5-level storm since 2003. Scientists are warning of potential disruptions to communications over the weekend. GPS, spacecraft and satellite navigation may also be… pic.twitter.com/MuvDy2HXvi— Collin Rugg (@CollinRugg) May 11, 2024 “Aceasta este priveliștea uluitoare până în sudul Elveției cu puțin timp în urmă… în vârful Jungfraujoch”, a postat el. Aurora boreală, vizilă și din România Furtuna solară a generat un fenomen rar vizibil și din România. Aurora boreală este vizilă în această noapte din mai multe zone din țară. Aurora boreală a fost semnalată din zone precum Iași, Buzău, Harghita, Bihor, Maramureș, Cluj și altele. O furtună solară de o intensitate rară se îndreaptă spre Pământ şi ar putea provoca întreruperi ale reţelelor electrice şi sateliţilor încă de vineri seara, dar şi aurore boreale impresionante, au avertizat autorităţile americane, a transmis vineri AFP.

