GASTRITA CRONICĂ: Simptome, diagnostic, tratament

Gastrita tip A se caracterizeaza prin inflamatia difuza a regiunii fundice a stomacului, prin prezenta hipoaciditatii, scaderii concentratiei de vitamina B12, cresterea secretiei de gastrina. In cazul acestui tip de gastrita se pot identifica anticorpii contra celulelor parietale si contra factorului intrinsec. Unele gastrite tip A sunt determinate genetic, in timp ce altele se asociaza cu afectiuni autoimune.

Gastrita tip B se caracterizeaza printr-o afectare difuza si severa a mucoasei gastrice. In acest tip de gastrita debitul acidului clorhidric este putin redus, nivelul gastrinemiei este scazut, anticorpii lipsesc, iar concentratia vitaminei B12 este normala. Deficitul de fier este important.

Cauzele gastritei cronice

Exista o serie de cauze care pot determina instalarea unei gastrite cronice:

– alcoolul: are o actiune iritanta asupra mucoasei stomacale.

– fumatul: joaca un rol important in aparitia unei gastrite cronice – medicamentele: unele medicamente pot determina aparitia de leziuni ale mucoasei gastrice, ca de exemplu antinflamatoarele nesteroidiene (aspirina, ibuprofen, diclofenac, indometacin, piroxicam), cortizonicele, imunosupresoarele.

– condimentele: excesul de condimente in alimentatie poate determina aparitia disconfortului gastric.

– alimentele si bauturile fierbinti pot fi responsabile de aparitia gastritei cronice.

– factorii infectiosi: infectia cu Helicobacter pylori este responsabila de instalarea unei gastrite cronice, aceasta bacterie fiind responsabila de aparitia si a cancerului gastric.

– stresul.



Exista si o serie de factori de risc asociati cu gastrita cronica:

– varsta: frecventa gastritei cronice creste cu varsta

– factorii genetici: s-a observat ca rudele de gradul I ale bolnavilor cu gastrita au un risc mai mare de a dezvolta si ei aceasta maladie

– boli sistemice: incidenta gastritei cronice este mai mare la pacientii diagnosticati cu dermatita herpetiforma, lupus eritematos sistemic, diabet zaharat, boala Sjogren , policitemie vera, poliartrita reumatoida

Semnele si simptomele gastritei cronice

Tabloul clinic este necaracteristic, majoritatea cazurilor ramanand pentru o perioada indelungata de timp asimptomatice.

Ce este pancreatita cronica: simptome, preventie si tratament

femeie care se tine cu mainile de burta

In gastrita cronica apar atat simptome functionale cat si simptome generale.

Simptomele functionale constau in tulburari dispeptice si sindrom pseudoulceros.

Tulburarile dispeptice se manifesta prin:

– arsuri epigastrice (in regiunea superioara a abdomenului)

– disconfort dupa mese, mai ales dupa pranzuri abundente (varza, condimente, alcool)

– lipsa poftei de mancare

– intoleranta fata de grasimi

– digestie dificila

– gust rau

– varsaturi alimentare

– diaree

Sindromul pseudoulceros este caracterizat de aparitia:

– durerilor epigastrice, care survin imediat dupa masa si sunt agavate de pranzurile copioase. Aceste dureri se deosebesc de durerile cauzate de ulcer prin faptul ca nu se repeta sezonier si nu raspund la tratamentul cu alcaline. Tardiv se poate observa un deficit de vitamina B12 datorita malabsorbtiei.

Apar si o serie de simptome generale si anume:

femeie care se tine cu mainile de cap

– oboseala

– cefalee (durere de cap)

– scaderea in greutate

– semne neurologice: pierderea sensibilitatii vibratorii.

In unele cazuri gastrita cronica poate determina aparitia hemoragiei digestive superioare. Uneori hemoragia digestiva poate fi atat de brutala incat poate determina decesul.

Diagnosticul gastritei cronice

Daca printre simptomele descrise mai sus regasesti simptome de care suferi, mergi neaparat la un medic.

Acesta te va intreba despre simptomele de care suferi, va efectua un examen fizic general si dupa caz iti va recomanda efectuarea de:

– endoscopie digestiva superioara: este o explorare esentiala, care permite stabilirea cu certitudine a unui diagnostic.

– biopsia mucoasei gastrice: este necesara pentru stabilirea cu exactitate a tipului histologic de gastrita, dar si pentru a identifica Helicobacter pylori.

– studiul secretiei gatrice: pentru a obiectiva scaderea secretiei gastrice.

– determinarii gastrinei serice: care va avea valori crescute in cazul gastritei cronice.

– examenul radiologic.

Tratament gastrita cronica

Foarte important pentru vindecare este regimul alimentar, dar si sa fie indepartata cauza care a provocat aparitia gastritei, astfel medicamentele care pot provoca leziuni mucoasei gastrice trebuie evitate. Infectia cu Helicobacter pylori trebuie tratata daca este prezenta.

Dieta pentru gastrita cronica

Daca suferi de gastrita cronica poti consuma:- carne slaba

– branzeturi proaspete

– iaurt

– paste fainoase

– legume fierte

Dieta bolnavului de gastrita cronica trebuie sa fie echilibrata in principii alimentare, fiind important sa predomine proteinele de origine animala.

Evita sa consumi:

– pranzuri bogate

– grasimi

– condimente

– bauturi alcoolice

– ceai concentrat

– cafea

– bauturi fierbinti

– bulionul de carne

– dulciurile concentrate

Tratamentul medicamentos

Tratamentul medicamentos va fi adaptat fiecarui caz, in functie de simptomatologie si de tipul de gastrita. Printre medicamentele care se pot administra se numara:

– anestezicele de contact: se administreaza pentru calmarea durerilor; se poate administra procaina, protectazina, diazepam

– cortizon: stimuleaza proliferarea celulelor parietale

– anticolinergice

– protectoare ale mucoasei gastrice

– antiemetice: pentru combaterea senzatiei de greata

– metoclopramid

– fier

– carbune medicina

Tratament naturist pentru gastrita cronica

Majoritatea oamenilor care sufera de gastrita, in forme severe, se trateaza cu medicamentele recomandate de specialist. Gastrita cronica se incadreaza in categoria afectiunilor grave digestive insa, asa ca, in primul rand, este recomandat ajutorul de specialitate. In paralel, se poate tine un regim alimentar sau se poti urma tratamente naturiste, care sa completeze efectul medicamentelor.

1.Un regim alimentar anti-inflamator

De cele mai multe ori, gastrita recidiveaza daca flora stomacala este inflamata. Asadar, este recomandat sa eviti acele mancaruri care stii ca iti irita stomacul si care ii afecteaza flora. Astfel de alimente difera de gradul de tolerabilitate al fiecarei persoane, de aceea este important sa tii un jurnal alimentar, pentru a observa ce anume a fost benefic pentru stomacul tau si ce ti-a daunat.

Insa, specialistii au realizat o lista cu alimentele si categoriile de alimente care, in general, inflameaza membrane stomacului sau afecteaza flora stomacala.

Acestea sunt:

-mancarurile foarte procesate si conservele

-alimentele bogate in gluten

-lactatele

-alimentele care contin cantitati mari de zahar

Ce sa consume:

Daca incluzi in dieta ta buchetele de broccoli si fructe de padure, dar, atentie!, nu congelate, iti ajuti organismul sa se refaca.

De asemenea, daca stii ca ai o intoleranta la gluten, in ajutor ti-ar veni, cu siguranta, o dieta fara gluten.

2.Extractul de usturoi

Mai bine de jumatate din populatia planetei prezinta infectia cu Helicobacter pylori, bacteria care duce la aparitia gastritei. Daca medicul ti-a pus acest diagnostic, trebuie sa stii ca extractul de usturoi anihileaza aceasta bacterie, conform unui studiu.

Striveste cativa catei de usturoi si consuma extractul astfel obtinut, ca atare, sau poti cumpara extract de usturoi maturat cateva luni. Cu toate ca studiile din 2018 au indicat beneficiile pe care le are extractul de usturoi, inclusiv in stoparea cancerului la nivelul sistemului digestiv, nu exista insa dovezi suficiente care sa indice cu certitudine ca extractul de usturoi a redus infectia cu H.pylori.

3.Probioticele

Este binecunoscut faptul ca probioticele imbunatatesc digestia si ajuta la buna functionare a tractului intestinal, iar suplimentele cu probiotice aduc “bacteriile bune” intractul digestive, ceea ce presupune stoparea raspandirii bacteriei H.pylori si ajuta la procesul de vindecare.

Poti consuma, de asemenea, si alimente fermentate, cum ar fi: Kimchi,

• Kimchi

• Kombucha

• Varza murata

• iaurt

• kefir

4.Ceaiul verde cu mierea de manuka

Aceasta combinatie aduce numeroase beneficii organismului, dar ajuta si in procesul de vindecare a gastritei. In plus, consumul de lichide caldute calmeaza sistemul digestive. Conform studiilor, bolnavii de gastrita care au consumat ceai verde cu miere de manuka au observant imbunatatiri ale starii lor de sanatate in doar o saptamana. Mai este cunoscut faptul ca mierea de manuka are proprietati antibacteriene care tin sub control bacteria H.pylori.

5.Mancati putin si des

Simptomele date de gastrnita nu se agraveaza doar din cauza a ceea ce mancati, ci si de modul in care mancati. Pentru persoanele care sufera de aceasta boa este important ca procesul de digestie sa se faca cat mai usor pentru stomac si intestine. Iar pentru asta este nevoie de ajutor din partea pacientului. Ceea ce presupune sa nu stresati stomacul cu mese bogate cantitativ si caloric. Astfel de mese solicita foarte mult tractul digestiv care are rolul de a transfoma intreaga cantitate de mancare pe care o primeste in energie si resturi. Asadar, mesele dese, in cantitati mici, amelioreaza simptomele.

Schimbari in stilul de viata

Pentru ca gastrita cronica ar putea fi o etapa precursoare a cancerului de stomac, ai grija de sanatatea organismului tau in primul rand prin alegerile pe care le faci. Daca esti supraponderal, tine dieta pentru a slabi. Renunta la fumat si la consumul de bauturi acoolice, in cazul in care ai astfel de vicii. Nu mai luamedicamente dupa ureche, mai ales ibuprofen si aspirina, sau orice analgezic, pentru ca pot afecta mucoasa gastrica.

Important!

Nu ignnora gastrica cronica, pentru a evita instalarea altor probleme digestive mai grave!

Respecta nu doar tratamentul indicat de medicul specialist, ci si dieta corespunzatoare!