George Damian: Zelensky a publicat mesajul în care „pleacă genunchiul” mult mai repede decât era de așteptat

Estimările inițiale afirmau că Ucraina ar fi putut rezista undeva până la maxim 6 luni fără ajutorul militar american – în realitate situația este mult mai dură pentru ucraineni, e vorba de săptămâni sau chiar efecte imediate.

Washignton Post zice că americanii au oprit furnizarea de date pentru sistemele HIMARS încă dinainte de întâlnirea lui Zelensky cu Trump. The Economist afirmă că sistemele HIMARS din Ucraina nu au mai primit informații privind țintele aflate la distanțe mai mari de 60km începând de ieri. CNN spune că sistemele Patriot din Ucraina ar putea rămâne fără rachete în doar câteva săptămâni.

Efectele de mai sus au stârnit panică la Kiev. Fără rachete pentru sistemele Patriot Ucraina este lipsită de apărare împotriva atacurilor aeriene și cu rachete ale rușilor, „orbirea” sistemelor HIMARS va facilita capacitatea de concentrare a forțelor rusești și le va crește intensitatea ofensivei. Efectele sunt aproape imediate, nu vor fi resimțite în termen de luni, ci zile și săptămâni – de aici viteza cu care Zelensky a publicat mesajul în care îndeplinește toate solicitările lui Trump.

Zelensky a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire ucraineano-americană în care vor fi discutate detaliile pentru negocierea unei păci, tot el a zis că oficialii ucraineni lucrează la stabilirea unui plan de pace.

Cât despre perspectivele unei apărări europene comune merită să citiți interviul cu generalul Dănilă publicat de news.ro. O armată europeană funcțională ar putea exista prin anul 2030 cel mai devreme, cu o creștere masivă a cheltuielilor militare. Între timp planul anunțat de von der Leyen cu 800 miliarde euro pentru înarmare este o mare vrăjeală, este vorba de o rostogolire a unor împrumuturi neaccesate din pandemie care au fost suplimentate, fără să se știe exact la ce dobândă și care vor fi accesate pe bază de proiecte venite din fiecare țară membră. Termenul de 2030 pentru o apărare comună devine extrem de optimist în condițiile în care von der Leyen aruncă praf în ochi cu un anunț de PR, lipsit de o consistență reală.

Cine a studiat puțin istoria relațiilor internaționale știe că între 1954 – 2011 a existat așa numita Western European Union (WEU) o alianță militară a statelor vest-europene, ale cărei sarcini au fost preluate din 2011 de Uniunea Europeană. Tratatul de Lisabona din 2009 a preluat clauza de apărare reciprocă din WEU, astfel că UE este și o alianță militară în acest moment. Problema este că această alianță nu are o structură proprie, țările UE se bazează pe structura NATO când vine vorba de securitatea colectivă. Cu alte cuvinte: UE are baza legală necesară clădirii unei armate europene – îi lipsește voința politică în acest moment să acționeze conform acestei baze legale. Macron practică o altă formă de vrăjeală cu anunțurile lui privind constituirea unei forțe de menținere a păcii în Ucraina – sub ce pălărie se va întâmpla asta? Sub pălăria NATO în nici un caz, NATO se bazează pe infrastructura americană. Nu vorbește nimeni clar despre o structură de apărare a UE, ce ne spune Macron este o improvizație. Pe scurt: nimeni din Europa nu vrea în acest moment să-i antagonizeze la modul real pe americani cu un proiect viabil de armată europeană.