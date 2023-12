George R.R. Martin anunță că mai are de scris sute de pagini din noul volum “The Winds Of Winter”

George R.R. Martin, creatorul epopeii fantastice care a inspirat apariția serialului fenomen “Game of Thrones”, a anunțat că mai are de scris câteva sute de pagini din volumul șase al seriei, “The Winds Of Winter”.

Volumul cu numărul 6 este așteptat de ani buni, în condițiile în care precedentul a apărut tocmai în 2011. Având în vedere complexitatea volumului, George R.R. Martin a afirmat că nu se grăbește să lanseze noua carte. În cel mai fericit scenariu, aceasta ar urma să apară tocmai în 2025.”Am scris până acum în jur de 1.100 de pagini, dar încă mai am câteva de scris. Este o carte mare dintr-un anumit motiv. Poate că ar fi trebuit să mă apuc să scriu cărți mai scurte, dar este dificil. Este lucrul care îmi domină o mare parte a carierei mele”, a afirmat George R.R. Martin. Așadar, volumul 6 este în jur de 75% realizat , însă autorul nu pare să se grăbească prea tare. Motiv pentru care ar mai putea dura încă doi ani până când volumul să fie lansat.https://www.youtube.com/watch?v=l6hJEMQfufsPe de altă parte, Martin a mai afirmat că mai sunt încă 8 spin-off-uri “Game of Thrones” în dezvoltare, deși până acum doar una a primit undă verde din partea echipei de producție. “Am opt show-uri spin-off pe care le dezvoltăm. “Dunk and Egg” a primit undă verde, în timp ce la celelalte încă lucrăm”, a afirmat Martin. Spin-off-ul “Dunk and Egg” va fi o adaptare a romanelor lui Martin despre Ser Duncan the Tall și Regele Aegon V Targaryen, cu 90 de ani înaintea evenimentelor din “Game of Thrones”. Un alt spin-off potențial îl vizează pe Jon Snow, dar există și un prequel în care acțiunea se petrece cu 10.000 de ani înainte de acțiunea din serialul original, ce ar putea avea numele “10.000 de nave”. În paralel, continuă producția celui de-al doilea sezon din “House of the Dragon”, iar filmările pentru sezonul cu numărul 2 tocmai s-au încheiat.

“Game of Thrones”, un serial fenomen