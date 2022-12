George Simion (AUR): Eșecul Schengen este falimentul diplomației române. Cerem demisia Guvernului și alegeri anticipate

Președintele AUR, George Simion, a declarat într-o conferință de presă extraordinară de la Bruxelles că eșecul aderării României la Spațiul Schengen este falimentul diplomației române și cere asumarea răspunderii la București, respectiv demisia guvernului și alegeri anticipate.

„Suntem în a treia zi prezenți în Parlamentul European cu o delegație din Parlamentul României. Am putut avea întâlniri cu europarlamentari austrieci, germani, italieni, francezi, spanioli, suedezi. Ultima întâlnire estonienii, finlandezi, belgieni și polonezi, desigur. Și peste tot. La toate întâlnirile vreau să vă spun că ni s-au plâns colegii noștri europarlamentari din partea diferitelor țări europene de faptul că diplomația românească nu funcționează. Nu i-a contactat nimeni cu privire la aderarea noastră la spațiul Schengen. Majoritatea europarlamentarilor români sunt absenți. Din discuțiile de aici, de la Bruxelles. Stau în birouri, stau în cafenele, stau în baruri. Nu înțelegem de ce s-a mers înainte cu agenda Schengen, atâta timp cât erau semnale evidente că nu vom fi primiți.

Este un eșec al actualului Guvern de la București și al președintelui Klaus Iohannis. Ceea ce am anunțat și în urmă cu două luni, când ministrul Predoiu tot impunea schimbarea legilor justiției sub pretextul Schengen. Ceea ce am anunțat și acum două zile se verifică. România nu este primită. Cu ocazia datei de 8 decembrie în spațiul Schengen, iar ultima discuție pe care am avut-o cu europarlamentari de la Democrații Suedezi, care asigură majoritatea în Parlamentul suedez. Și țineți minte, Suedia va avea președinția Comisiei în următoarea jumătate de an. Nu se va pune în niciun fel sub conducerea Suediei problema extinderii spațiului Schengen. Ministrul de Interne, ministrul de Justiție, trebuia să vină în Suedia să pună problema grupurilor mafiote organizate, grupurilor care fură din casele suedezilor, grupurilor care cerșesc și grupurilor de trafic de carne vie, victime ale unor rețele organizate.

Nimeni nu a venit să facă asta. Nu există nicio perspectivă. În ciuda a ceea ce spun oficialii români prezenți astăzi la Bruxelles, este un eșec inclusiv din partea celor mai proeminenți europarlamentari români Rareș Bogdan, Siegfried Mureșan și alții. Cei care au asigurat că România va intra în spațiul Schengen vreau să vă spun că solicităm demisia întregului Cabinet Ciucă. Este un eșec răsunător pentru întreaga diplomație românească condusă de președintele Klaus Iohannis și ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Este semnul că acest Guvern nu poate livra nimic, nu poate asigura bunăstarea românilor, nu poate face pentru România ceea ce declară că fac. Respingerea noastră din spațiul Schenghen pentru cel puțin un an de acum înainte este dovada acestui lucru.

O viitoare guvernare AUR va ști să discute cu toate celelalte țări din Uniunea Europeană, atât la nivelul Parlamentului European, cât și la nivelul Consiliului și al Comisiei. Din partea AUR din partea lui Cristian Terheș nu ați auzit niciodată că nu ne interesează aderarea la Schengen. Acest lucru este important pentru toți românii, pentru șoferii de TIR care stau zeci de ore la coadă în toate vămile țării, pentru românii care vor să circule mai rapid, pentru circulația mărfurilor și pentru ideea că țara noastră, România, este o țară europeană cu drepturi depline.”, a declarat președintele AUR, George Simion.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!