Germania va oferi R. Moldova un grant de 33 de milioane de euro, pentru compensațiile la energie. Care să fie condițiile pe care le-a pus autorităților Rep. Moldova?

Țările din UE care nu agreează reunirea Rep. Moldova cu România și care doresc păstrarea celui de al doilea stat românesc sub influența politicii globalist-neomarxiste a Comisiei Europene, se îmgrămădesc să aloce fonduri de supraviețuire statului falimentar Rep. Moldova. Germania a anunțat vineri, 28 februarie, că va susține R. Moldova cu o sumă în valoare de 33 milioane de euro, sub forma unui grant, care are drept scop finanțarea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice, „ajutând astfel direct populația R. Moldova în gestionarea efectelor crizei energetice”.

„Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, înființat de Guvernul Republicii Moldova, ajută la susținerea populației în perioadele de criză. Prin contribuția noastră dorim să asigurăm energie accesibilă pentru familiile și gospodăriile vulnerabile, transmițând un semnal clar al sprijinului de lungă durată și fiabil al Germaniei pentru poporul Moldovei”, a spus ambasadoarea Margret Uebber, conform unui comunicat de presă emis de Ambasadă.

Acest nou angajament continuă sprijinul german acordat în sezonul de iarnă 2022-2023, când grantul german pentru Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice a ajutat 900 000 sau aproximativ 75% din toate gospodăriile din Moldova prin subvenții pentru energie.

Ambele contribuții au fost oferite prin Banca de Dezvoltare Germană KfW, din numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, angajamentul din 2025 răspunzând unei cereri directe de sprijin din partea prim-ministrului Dorin Recean adresată cancelarului german Olaf Scholz.

„Suntem recunoscători Germaniei pentru sprijinul constant în ajutarea Moldovei să facă față provocărilor energetice curente. De acest grant de 33 milioane de euro vor beneficia direct cetățenii noștri cei mai vulnerabili, asigurând accesul acestora la servicii energetice esențiale. Sprijinul oferit prin Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice garantează protecția familiilor din Moldova și avansează calea noastră spre securitatea energetică și spre integrarea europeană. Sprijinul Germaniei este o dovadă suplimentară a parteneriatului puternic și a solidarității dintre națiunile noastre”, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Conform comunicatului de presă, noul angajament al Germaniei, în valoare de 33 milioane de euro, completează pachetul de sprijin recent anunțat de Uniunea Europeană, ilustrând astfel ajutorul comun al Uniunii Europene și al statelor membre ale Uniunii Europene pentru poporul R. Moldova.

Cât timp va mai putea supraviețui Republica Moldova din ajutoare externe? Și, mai ales, care sunt condițiile impuse de Germania pe care autoritățile de la Chișinău le acceptă pentru acest grant?