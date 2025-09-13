Grecia a expediat Chișinăului decizia privind extrădarea lui Plahotniuc

Ministerul Justiției a recepționat vineri, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală.

În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție competentă pentru preluarea lui Plahotniuc. MAI deja întreprinde acțiunile necesare pentru preluarea lui din custodia autorităților elene.

„Precizăm faptul că după recepționarea informației despre reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia, la 22 iulie, autoritățile Republicii Moldova au inițiat prompt demersurile pentru extrădare, în conformitate cu prevederile Convenției europene de extrădare. Procuratura Generală a transmis autorităților din Grecia o primă cerere de extrădare la 24 iulie, iar Ministerul Justiției la 4 august. Ulterior, la 8 august, Procuratura Generală a expediat a treia cerere. Respectiv, procesul de examinare și confirmare a cererilor de extrădare cu privire la cetățeanul Vladimir Plahotniuc s-a finalizat”, comunică Ministerul Justiției.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie la Atena, iar în prezent se află în cea mai mare închisoare din Grecia.

În Moldova, acesta este investigat în dosarul Frauda Bancară, fiind acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Potrivit procurorilor, el ar fi beneficiat de fonduri sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Dosarul lui a fost trimis în judecată, iar de aproape doi ani se află în examinare în prima instanță.