Guvernarea PAS, absentă la început de an școlar: inflația sufocă părinții, iar ajutorul promis e o iluzie

Începutul de an școlar s-a transformat într-un adevărat calvar pentru mii de familii din Republica Moldova. Inflația galopantă a mărit prețurile la haine, rechizite și manuale, iar guvernarea PAS nu reușește să ofere soluții reale. Ajutorul de 1 000 de lei promis fiecărui elev din clasele I–IX acoperă abia o fracțiune din cheltuieli, în timp ce părinții spun că fără 5 000 de lei nici nu pot trimite copilul la școală.

Pregătirile pentru școală au intrat pe ultima sută de metri. În piețe și la târgurile specializate, părinții caută disperați haine, ghiozdane și rechizite. „Fără vreo cinci mii de lei nici nu ieși din casă”, spun oamenii. Situația este cu atât mai grea pentru cei care au doi sau chiar trei copii, obligați să cumpere totul de la zero, mai ales pentru cei care merg în clasa I

Guvernul condus de PAS a anunțat că fiecare elev din clasele I–IX va primi un sprijin unic de 1 000 de lei moldovenești, bani virați direct pe cardurile părinților. Măsura a fost prezentată drept o dovadă de „grijă față de educație”. În realitate, părinții spun că suma nu acoperă nici măcar un sfert din cheltuielile minime pentru începutul de an.

Mai mult, organizații civice au organizat proteste în fața Guvernului, cerând stoparea închiderii școlilor și redirecționarea banilor spre salarii decente pentru profesori și modernizarea sălilor de clasă. „Nu ne putem lăsa copiii să învețe în săli insalubre, cu mobilier din anii ’80, în timp ce guvernul se laudă cu reforme pe hârtie”, au spus protestatarii.

În paralel, părinții semnalează lipsa manualelor actualizate, infrastructura precară din multe școli rurale și birocrația excesivă pentru accesarea unor programe de sprijin. „E un teatru ieftin. Ei dau 1 000 de lei și cred că au rezolvat problema. Dar realitatea din teren este alta: părinții se împrumută ca să-și trimită copiii la școală”, afirmă un tată din Chișinău.

În loc să fie o sărbătoare, începutul de an școlar a devenit un coșmar financiar pentru familiile din Moldova. Inflația a înghițit orice ajutor simbolic, iar guvernarea PAS continuă să ignore vocea părinților și profesorilor. În timp ce politicienii vorbesc despre „investiții în viitor”, realitatea arată o educație sărăcită, în care copiii sunt primii sacrificați

Educația nu poate fi tratată ca un spectacol electoral cu pomeni de moment. Dacă guvernarea PAS nu schimbă radical prioritățile bugetare și nu oferă măsuri reale, nu simbolice, atunci copiii Moldovei vor continua să plătească cel mai scump preț al crizei economice: lipsa de șanse la un viitor decent.