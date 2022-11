Harunjen iese la rampă. Îi cere Maiei Sandu anularea decretului privind demiterea sa din funcția de procuror general

Fostul procuror general, Eduard Harunjen, a solicitat șefei statului Maia Sandu, anularea decretului din iulie 2019, prin care fostul președinte Igor Dodon, l-a demis din funcție. Anunțul a fost făcut de către fostul șef al PG în cadrul unei conferințe de presă, transmite Deschide.md.

„Astăzi am înaintat o cerere prealabilă către președintele R. Moldova, prin care am solicitat să fie anulate efectele decretului ex-președintelui R.Moldova, Igor Dodon, din 11 iulie 2019, prin care am fost demis din funcția de procuror general”, a declarat el.

Știre în curs de actualizare…

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!