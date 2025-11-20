Potrivit prognozei lunare, în noaptea dintre ani se anunță o temperatură de -3°C și cer parțial noros, urmând ca temperaturile să-și mențină valoarea primele zile ale lunii ianuarie ale anului viitor.

Iarna din aceast an se anunţă mai severă ca cele din anii trecuţi. Potrivit MSN Weather, în prima parte a lunii pe bucureșteni îi așteaptă mai multe zile de lapoviță și ninsoare, de luni până joi, în perioada 1-4 decembrie, urmând ca vineri, 5 decembrie, să se aștearnă primul strat de zăpadă.

În prima săptămână a lunii decembrie, temperaturile se mențin la valoarea de 0°C sau chiar sub această valoare, atât ziua, cât și noaptea, singura excepție fiind data de 1 Decembrie, când s-ar putea înregistra 5°C pe timpul zilei. În restul zilelor se anunță temperaturi negative.

În cea de-a doua săptămână a lunii decembrie, vremea va fi ceva mai schimbătoare. Vremea se va încălzi pe parcursul săptămânii, iar temperaturile pe timpul zilei cresc, până la valoarea maximă de 12°C, înregistrate pe timpul zilei, și 4°C noaptea pentru cea de-a doua vineri din luna decembrie. Prima zi din lună în care cerul va fi ușor însorit, urmând ca cea de-a doua săptămână să se încheie cu ploi.

Cea de-a doua jumătate a lunii decembrie începe cu cer însorit și temperaturi pozitive pe timpul zilei, urmând ca precipitațiile să revină în a doua jumătate a săptămânii. În ultime două săptămâni din acest an, perioada 21 – 31 decembrie, cerul rămâne noros, însă cu câteva raze de soare, temperaturile pe timpul zilei se mențin pozitive, iar pe timpul nopții, temperaturile rămân negative.

Potrivit prognozei lunare, în noaptea dintre ani se anunță o temperatură de -3°C și cer parțial noros, urmând ca temperaturile să-și mențină valoarea primele zile ale lunii ianuarie ale anului viitor.

Pentru că prognoza pe termen lung este una estimativă, pe parcursul perioadei, ar putea apărea schimbări de temperatură.

Iarna începe în forță, cu ger și zăpezi în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Ce ne așteaptă

Iarna 2025/2026 se apropie, iar cele mai recente date meteo indică un început mai rece decât se anticipa în Europa. Primele episoade cu temperaturi scăzute și ninsori sunt posibile încă de la începutul lunii decembrie, din cauza unei combinații rare: o La Niña slabă și un eveniment de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW), care ar putea duce la o slăbire semnificativă sau chiar la o „prăbușire” a Vortexului Polar, potrivit severe-weather.eu.

La Niña, aflată acum într-o fază rece de intensitate slabă spre moderată, favorizează transportul maselor de aer arctic către emisfera nordică. Pentru Europa, aceasta înseamnă adesea temperaturi mai scăzute în nord și centru și condiții mai potrivite pentru ninsori.

Cel mai influent factor este însă Vortexul Polar. Modelele arată o încălzire masivă a stratosferei în noiembrie – un fenomen extrem de rar atât de devreme. În ultimii 70 de ani, evenimente comparabile s-au înregistrat doar în 1958, 1968 și 2000, iar în toate acele sezoane decembrie a fost remarcabil de rece în nordul și centrul Europei.

Pentru decembrie 2025, scenariile actuale indică presiune ridicată în nord și presiune scăzută în regiunile centrale și sudice ale continentului, ceea ce permite un flux de aer rece dinspre nord-est. Temperaturile sunt prognozate ca normale sau ușor sub medie în vestul și centrul Europei, cu episoade de ninsoare care pot avansa treptat spre sud.

România ar putea fi influențată direct de aceste intrări reci dinspre est, lucru ce poate aduce episoade de frig timpuriu și ninsori în zonele centrale și montane.

Modelul ECMWF pentru ianuarie sugerează o schimbare parțială a circulației atmosferice. Presiunea ar putea crește în vestul și centrul continentului, ceea ce duce la un climat mai blând în apropierea Atlanticului. În schimb, în centrul și estul Europei, inclusiv în România, pot apărea perioade mai reci, generate de transportul de aer polar dinspre zona scandinavă.

Precipitațiile sunt estimate să fie sub medie în multe zone europene, ceea ce indică un regim mai uscat, cu ninsori mai puține decât în decembrie, dar cu potențial de episoade reci punctuale.

Februarie 2026: posibilă revenire la temperaturi peste normal

Ultima lună a iernii ar putea arăta diferit. Modelele sugerează o reconfigurare a circulației atmosferice, cu presiune ridicată în cea mai mare parte a Europei și temperaturi peste normal, deși nu excesive. Aceasta ar putea semnala regenerarea Vortexului Polar, care ar limita scăpările de aer rece spre sud.

Cu toate acestea, probabilitatea ca februarie să fie o lună uniform caldă este scăzută. Temperaturile ar putea varia considerabil: un început mai rece, urmat de o încălzire treptată, sau scenariul invers. În ansamblu, februarie este mai puțin probabil să repete frigul din decembrie.

Per total, iarna 2025/2026 are șanse mari să fie mai rece decât indica inițial prognoza sezonieră, în special în prima ei parte. Dacă evoluția actuală se menține, Europa – inclusiv România – ar putea avea parte de un început de sezon cu adevărat hibernal, după mai mulți ani în care decembrie a fost neobișnuit de blândă.