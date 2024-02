Idei creative de cadouri pentru o zi a îndrăgostiţilor frugală

De Dragobete, poți arăta cât de mult îți pasă de persoana iubită printr-un gest plin de gândire și afecțiune, fără a fi nevoie să cheltuiești o avere.

Sărbătorirea iubirii nu trebuie să fie neapărat costisitoare. De Dragobete, poți arăta cât de mult îți pasă de persoana iubită printr-un gest plin de gândire și afecțiune, fără a fi nevoie să cheltuiești o avere. Chiar și în cazul în care vrei să îi faci partenerei un cadou mai substanțial din punct de vedere emoțional ca o floare, atunci trebuie să îți pui creativitatea la contribuție. Iar dacă ești în pană de idei, iată câteva idei creative de cadouri care vor face inima partenerei tău să bată mai tare, toate sub pragul de 50 de lei.

Cină romantică acasă

Cel mai simplu cadou pentru această zi specială este o cină romantică, pe care s-o gătești chiar tu. Poți să alegi rețete în funcție de expertiza ta, de la preparate complicate, de care trebuie să te îngrijești ore în șir până la finalizare sau, ceva simplu, cum ar fi o salată și o friptură. Ideal ar fi să optezi pentru câteva rețete care au însemnătate pentru voi, sau pentru ea, cum ar fi mâncarea ei preferată. Pentru a menține costul cinei redus, caută în cataloagele online produsele pe care vrei să le gătești. Penny, spre exemplu, are multe reduceri la carne și legume, iar magazinul este prezent în aproape orice cartier, deci poți să te ajuți de ofertele pe care le are pentru a te încadra în buget.

Scrisori de dragoste personalizate

Arta de a scrie scrisori a fost uitată și înlocuită de mesaje. Dar acestea sun scurte și de cele mai multe ori lipsite de expresivitate. Nimic nu se compară cu căldura și intimitatea unei scrisori de dragoste scrise de mână. Dedica-ți timp să-ți exprimi sentimentele pe hârtie. Nu-ți fie frică dacă nu ai exercițiu. Începe prin a-i spune ce te atrage la ea și încetul cu încetul îți vei găsi cuvintele potrivite pentru a te exprima. Ai grijă să expediezi scrisoarea cu cel puțin 3 zile înainte de 14 sau 24 februarie, pentru a ajunge la destinație la timp.

Album foto personalizat

Adună fotografii cu momente speciale petrecute împreună și creează un album de amintiri. Există multe servicii online care permit crearea de albume foto la prețuri accesibile. Iar dacă nu vrei să ai limite, poți să faci un album foto online , fără costuri. Desigur, există și opțiunea creativă, de a face un album singur, cu poze lipite pe hârtie. Dar indiferent ce opțiune alegi, cu siguranță cadoul va avea efectul scontat.

O cutie cu motivele pentru care o iubești

Scrie pe bucăți mici de hârtie diferite motive pentru care îți iubești partenerul și pune-le într-un borcan decorativ. Este un cadou care aduce zâmbete zilnice. Nu trebuie să fii un mare scriitor. Ai nevoie doar de câteva calități care te atrag.

Noapte de film tematică acasă

Organizează o noapte de film cu tematică romantică. Poți să mergi pe mâna filmelor clasice sau poți să vizionezi ultimele apariții de pe platformele de streaming. Desigur, ai și opțiunea de a reviziona filmele voastre preferate. Nu uita de popcorn!

Participați la un curs online împreună

Există o mulțime de cursuri online gratuite sau la prețuri mici pe teme variate. Alege ceva ce v-ar plăcea să învățați împreună, fie că este vorba de desen, gătit sau o limbă străină. Trebuie să ții cont de faptul că trebuie să vă distrați. Deci nu opta pentru cursuri profesionale, chiar dacă știi că persoana iubită ar avea nevoie de unul.

O plimbare surpriză

Planifică o plimbare într-un loc special pentru voi doi, poate fi un parc local, un muzeu cu intrare gratuită sau un traseu de hiking. Adaugă un picnic simplu pentru a completa experiența.

Un cadou handmade

Dacă ai o anumită abilitate sau hobby, folosește-o pentru a crea un cadou unic : bijuterii, artă, tricotaje, etc. Este o modalitate excelentă de a arăta că te-ai gândit cu adevărat la cadou. De asemenea, mai poți să creezi un kit de răsfăț acasă cu bombe de baie homemade, săruri de baie și o lumânare parfumată. Există multe tutoriale online care te pot ghida.

Fă un jurnal al relației

Cumpără un caiet simplu și transformă-l în jurnalul vostru de relație. Scrie despre cum v-ați întâlnit, momente importante și speranțe pentru viitor. Este un cadou care va continua să crească odată cu relația voastră.

În concluzie, Ziua Îndrăgostiților nu este despre cât de mult cheltuiești, ci despre cât de mult gândești și cât de creativ ești. Fiecare dintre aceste idei subliniază importanța gesturilor personale și a timpului petrecut împreună, mai mult decât orice valoare materială. Alege ceva care rezonază cu relația voastră și bucurați-vă de sărbătorirea iubirii în cel mai frugal, dar semnificativ mod posibil. .

