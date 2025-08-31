Ii, căciuli și instrumente muzicale la Târgul Meșterilor Populari

Peste 50 de artizani din întreaga țară și-au expus creațiile la Târgul Meșterilor Populari, organizat în scuarul Catedralei Mitropolitane.

Vizitatorii pot găsi ii, căciuli tradiționale, păpuși, obiecte decorative și instrumente muzicale, toate confecționate manual.

„Vin cu instrumente confecționate de mine: ocarine, fluierașe, jucării pentru copii. O piesă costă 100 de lei”, a spus meșterul Sergiu Chetrari.

Meșterul Anatolie Gogou a prezentat căciuli tradiționale: „Această cușmă este din moși-strămoși. Înăuntru se face cu căpriță sau din oaie țigaie. Și când văd că cineva poartă lucrările mele, sunt tare mândru”.

Artizanii au adus și costume populare, țesături și broderii.

„Lucrez manual, cu stofă naturală, totul e brodat de mână – de la catrințe până la ornamentele de pe față”, a explicat Nely Ceban.

„Pânza este țesută în casă, bumbac în bumbac. Am lucrat jumătate de an la această ie”, a adăugat Lidia Obleac.

Ludmila Gîrlovan, vicepreședinta Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, a subliniat că evenimentul este o ocazie pentru artizani să-și arate talentul: „Tot ce vedeți este lucrat de mânuțele lor. Sperăm ca trecătorii să ia acasă câte ceva confecționat cu drag”.

Târgul a atras vizitatori din Chișinău și din alte localități, mulți dintre ei plecând cu obiecte tradiționale. Evenimentul va fi deschis până pe 31 august.