Ilham Aliyev a ridicat steagul Azerbaidjanului în Khankendi

Pentru mine, cea mai mare răsplată este că vorbele pe care le-am spus la vremea mea – în timpul ocupației – sunt repetate astăzi de oameni. Am spus atunci: știu ce, cum și când să fac, a declarat Președintele Ilham Aliyev în timpul discursului său după arborarea drapelului de stat al Republicii Azerbaidjan în orașul Khankendi, la 15 octombrie.

“Iar când cel de-al Doilea Război din Karabah a încetat, poporul azer a știut că eu știam acest lucru. Nu au trecut nici măcar trei ani de la acea zi și suntem deja aici, în Khankendi, în centrul orașului Khankendi, sub stema Azerbaidjanului, sub steagul Azerbaidjanului. Aceasta este o mare fericire și un eveniment istoric. Probabil că nu ar fi corect pentru mine să vorbesc acum despre această istorie, pentru că am trăit această istorie, am creat această istorie”, a declarat șeful statului.

Poporul azer a obținut o astfel de victorie, care a devenit subiect de discuție publică și va rămâne cu noi pentru totdeauna.

“Această Victorie va rămâne în istoria noastră pentru totdeauna. Generațiile viitoare vor fi întotdeauna și pe bună dreptate mândre de această victorie”, a adăugat liderul azer.

