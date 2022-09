În urma războiului catastrofal al lui Putin împotriva Ucrainei, Rusia nu va mai fi niciodată la fel

Cu rapoarte despre trupele rusești care fug ca niște „sprinteri olimpici”, lăsând în urmă arme, prăbușindu-și tancurile în copaci și predând Ucrainei peste 3.000 de kilometri pătrați de teritoriu deținut anterior, este firesc să ne întrebăm: Cât de proastă poate deveni situația pentru Rusia?

Președintele Ucrainei, Zelenski, a oferit remarci video emoționante în acest sfârșit de săptămână, în care și-a dublat angajamentul de a-i învinge complet pe invadatori și de a-i alunga de la granițele Ucrainei.

Nu putem ști dacă acest obiectiv va fi atins sau, dacă va fi atins, cât timp va dura. Dar ceea ce putem vedea, încă o dată, este că decizia lui Vladimir Putin de a lansa o invazie mai amplă a Ucrainei în februarie anul trecut a fost o eroare de calcul devastatoare.

Toți experții cu care am discutat au fost de acord că războiul va avea implicații de lungă durată pentru Rusia și, în consecință, pentru geopolitică. Cel puțin pune capăt, pentru viitorul apropiat, ideii lui Putin că va supraveghea renașterea măreției rusești, a unui nou imperiu rusesc. În cel mai rău caz, înseamnă că alunecarea de decenii a Rusiei, care a dus la prăbușirea sa în timpul Războiului Rece (și la luptele sale de atunci), va fi accelerată, iar țara va fi trimisă de dictatorul său în criză la o perioadă de influență globală mult diminuată.

Rusia a încetat să mai fie o mare putere cu mult timp în urmă

Fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder, a descris mizele în mod tranșant: „Rusia a încetat să mai fie o mare putere cu mult timp în urmă. Nu și-a revenit niciodată cu adevărat după prăbușirea Uniunii Sovietice, ea însăși produsul unei ideologii și al unui sistem în descompunere”. Daalder a spus că Putin a venit la putere când „Rusia se afla într-o stare de disfuncționalitate profundă” și că, ulterior, „a pornit să construiască un sistem profund cleptocratic de care au beneficiat el și acoliții săi în detrimentul întregii societăți”. Acest lucru, potrivit lui Daalder, s-a manifestat cu „o armată care nu este capabilă să se angajeze într-un război modern de manevră, care după șase luni încă nu a stabilit superioritatea aeriană”.

Daalder a adăugat: „John McCain a numit odată Rusia „o benzinărie cu arme nucleare”. Pe măsură ce sancțiunile încep să aibă un impact asupra capacității sale de a produce petrol și gaze, nici măcar nu este clar dacă Rusia va mai fi o benzinărie pentru mult timp”.

Rusia este în continuare cea mai mare țară din lume, cu mai multe arme nucleare decât oricine altcineva. Și totuși, în mod remarcabil, în ciuda tuturor acestor lucruri, dezastrul lui Putin în Ucraina ar putea lăsa Rusia ca fiind puțin mai mult decât o putere periculoasă de categorie mijlocie – Belgia cu o atitudine.

Putin a vrut să se facă egalul Ecaterinei și al lui Petru. Acum va fi nevoie de o adevărată revenire pentru a fi mai mult decât un Milošević cu rachete

Stephen Sestanovici, care a servit în timpul administrației Clinton în calitate de ambasador general pentru noile state independente din fosta URSS și care este în prezent profesor la Universitatea Columbia, a oferit o analogie diferită cu un stat european de rangul doi: „Pretenția Rusiei de a fi o mare putere a fost mult timp fragilă, bazându-se pe arme nucleare, masă terestră și un drept de veto la ONU. Relansarea creșterii economice în primul deceniu al lui Putin a ajutat la redarea unui pic de strălucire acestei pretenții. Dar el a fost în mare parte în corzi din 2014, iar această campanie absurdă de „deznazitizare” a Ucrainei a pus în pericol întregul său efort. El a vrut să se facă egalul Ecaterinei și al lui Petru. Acum va fi nevoie de o adevărată revenire pentru a fi mai mult decât [fostul președinte sârb Slobodan] Milošević cu rachete.”

Angela Stent, biograf al lui Putin și consilier senior la Georgetown School of Foreign Service’s Center for Eurasian, Russian, and East European Studies, a reluat această analiză: „După ce se va termina războiul, Rusia va fi în continuare cea mai mare țară din lume (presupunând că nu se va dezintegra) și va avea în continuare arme nucleare, petrol și gaze. Dar se deglobalizează și se întoarce la o mai mare autarhie”. Stent spune că, în ciuda menținerii unor legături puternice cu multe țări din sudul global, „relațiile sale cu Occidentul colectiv, care reprezintă cea mai mare parte a PIB-ului global, s-au prăbușit în mare parte”. Stent adaugă: „Putin a venit la putere dorind să restabilească rolul Rusiei ca mare putere și să aibă un loc în consiliul de administrație global. Acum a pierdut acest lucru. Rusia va ieși din această situație demodernizată și diminuată în ceea ce privește statura globală.”

Cu toate acestea, Stent face o avertizare importantă, menționând că, în ciuda daunelor provocate de Putin, de generalii săi incompetenți și de coteria sa de consilieri yes-men, Rusia va avea în continuare „capacitatea de a acționa ca un stricător împotriva intereselor occidentale”.

Putin și Rusia au încercat în mod activ să trimită un mesaj că sunt încă o forță de care trebuie să se țină cont.

„…prognoza pentru viitorul Rusiei este, în ochii fiecărui expert cu care am vorbit, sumbră și din ce în ce mai sumbră.”

În timp ce vizita lui Putin pentru a inaugura o roată de ferris care aproape imediat s-a stricat nu a reușit acest lucru, călătoria sa din această săptămână la reuniunea „Shanghai Summit” din Uzbekistan, unde se va întâlni cu aliații regionali (în special cu China), este menită să trimită un mesaj mai eficient în această privință.

China și Rusia vor face, aproape sigur, un spectacol de promisiuni de colaborare strânsă, ajutându-l astfel pe Putin să comunice că încă mai este cineva de luat în seamă. Cel puțin în teorie.

China a fost reticentă în a oferi ajutor militar direct pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina și, din când în când, a părut destul de inconfortabil să aibă un „cel mai bun prieten” care, de asemenea, pare să se angajeze în mod regulat să își demonstreze incompetența. Declarațiile divergente ale Rusiei și Chinei în perioada premergătoare summitului din această săptămână subliniază și mai mult acest lucru.

Hal Brands, profesor Henry A. Kissinger de afaceri globale la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, avertizează totuși că ar fi „o greșeală să se renunțe la o țară care se întinde pe zece fusuri orare, care are mii de arme nucleare, care păstrează câteva forțe convenționale puternice și care are o capacitate infinită de a crea probleme ca o mare putere. În mod tradițional, Rusia s-a dovedit mult mai rezistentă decât își imaginează mulți analiști – la urma urmei, și-a revenit după catastrofa totală care a urmat sfârșitului Războiului Rece, chiar dacă Putin pune în pericol o mare parte din acest lucru astăzi”.

Nu a fost niciodată atât de mare pe cât crede că este

Cu toate acestea, Brands recunoaște că „acest lucru este de fapt normal pentru Rusia – este o mare putere care nu a fost niciodată atât de mare pe cât crede că este. Așa că încearcă în mod constant să fie mai presus de greutatea sa în afacerile internaționale (purtând un Război Rece împotriva întregii lumi occidentale, de exemplu). Acest lucru duce la eșecuri, ceea ce duce la contracții dramatice ale puterii și influenței rusești, ceea ce duce, după un timp, la o perioadă de revenire din nou. Rusia va fi la pământ pentru o vreme dacă lucrurile continuă să meargă în această direcție – dar nu o excludeți.”

Jill Dougherty, care predă, de asemenea, la Georgetown’s School of Foreign Service și este cercetător global la Wilson Center’s Kennan Institute, observă că adâncirea declinului Rusiei ar putea declanșa o instabilitate periculoasă atât pentru Putin, cât și pentru lume. „Acasă, în Rusia, în mod amenințător, prețurile bunurilor cresc și, deși majoritatea rușilor susțin războiul, există semne mici, dar semnificative, de frustrare internă și chiar critici la adresa lui Putin însuși. Exodul masiv al creierelor sifonează cei mai buni și mai străluciți specialiști de înaltă tehnologie din Rusia.

„Perspectiva unei înfrângeri în Ucraina”, continuă ea, „comportă amenințări potențial grave la adresa puterii lui Vladimir Putin. Cu cât se apropie mai mult de a pierde, cu atât mai disperat poate deveni, cu atât mai puțin îl poate opri să lovească într-o răzbunare sălbatică. Posibila utilizare a armelor nucleare tactice în Ucraina nu poate fi exclusă. Kremlinul poate încerca să redefinească „victoria” și „înfrângerea”, dar cineva va trebui să fie învinuit și, deja, Putin își denunță „dușmanii” interni și „trădătorii din Coloana a V-a”, lăsând Rusia o țară furioasă, resentimentară și izolată.”

Fostul comandant al armatei americane în Europa, generalul Mark Hertling (în retragere), remarcă faptul că unele țări au reușit să se refacă destul de repede după daunele provocate de lideri decăzuți, precum Saddam Hussein, Nicolae Ceaușescu și Adolf Hitler. Dar, spune generalul Hertling, „Rusia este diferită”.

Hertling continuă: „Aristocrația rusă l-ar putea înlocui pe Putin, dar va fi cu un lider care poate ajuta cultura rusă să se refacă după mai mult de un secol de opresiune, secrete, războaie, cleptocrație, diviziune de clasă și o conducere foarte slabă care s-a infiltrat în fiecare element al societății? Mai ales în forțele lor de securitate și în comunitatea de informații. Dorința de a executa o transformare pozitivă a unei armate într-o forță de luptă eficientă a secolului XXI după o înfrângere dezastruoasă precum cea care a avut loc în Ucraina va fi extrem de dificilă. Nu poți începe să schimbi modul de luptă al unei armate dacă conducerea politică pe care o reprezintă este disfuncțională, deoarece armatele eficiente reprezintă valorile unei națiuni pe care o apără.”

În mod specific, notează el cu exactitate, „armata rusă a eșuat din cauza corupției, a escrocheriei, a echipamentului slab, a eșecului de a urma o doctrină care nu avea legătură cu capacitatea sau cu pregătirea, a lipsei de pregătire individuală și de echipă pentru cerințele câmpului de luptă modern… dar mai ales a unei conduceri extrem de slabe la toate nivelurile. Dar iată care este cea mai importantă lecție: nu poți repara nimic din toate acestea, în nicio perioadă de timp sau cu nicio sumă de bani, atâta timp cât guvernul pe care îl servește armata este disfuncțional și corupt.”

Din aceste motive, prognoza pentru viitorul Rusiei este, în ochii tuturor experților cu care am discutat, sumbră și din ce în ce mai sumbră.

Chiar dacă Putin moare sau este înlăturat, pata morală a războiului din Ucraina și a numeroaselor sale crime va dura generații întregi

După cum concluzionează Tom Nichols, fost profesor la Naval War College, specialist în Rusia și actual colaborator la The Atlantic: „Indiferent cum se va termina acest război, Rusia post-sovietică ca mare putere este terminată pentru o lungă perioadă de timp. Putin a desfăcut 30 de ani de dezvoltare socială și economică, crezând cumva că poate susține statutul de mare putere pe baza războaielor de agresiune, vânzând resurse naturale și păstrând un arsenal nuclear. (Marile puteri nu trebuie să meargă la cumpărături de arme în Coreea de Nord.) Chiar dacă Putin moare sau este înlăturat, pata morală a războiului din Ucraina și a numeroaselor sale crime va dura generații întregi, iar o Rusie post-Putin nu va avea parte de același beneficiu al îndoielii din partea restului lumii așa cum a avut după prăbușirea sovietică. Va lăsa țara mai săracă, mai urâtă și mai izolată decât oricând de la moartea lui Stalin încoace.”

Există o ironie în această situație. Putin a evitat înmormântarea lui Mihail Gorbaciov pentru că a considerat căderea Uniunii Sovietice și dizolvarea imperiului său drept cea mai mare catastrofă a secolului trecut. Cu toate acestea, iată-l aici compunând pașii greșiți și crimele care au dus la acel eveniment.

Într-adevăr, cel mai bun caz pentru Rusia post-sovietică ar putea fi acela de a deveni, în raport cu China, ceea ce au fost foștii membri ai Pactului de la Varșovia, un satelit al unei puteri mult mai mari, în cel mai bun caz partenerul junior într-o relație cu singura națiune care are șansa de a dobândi o influență mai mare în următoarele decenii.

Pentru țări precum Ucraina – care se luptă pentru continuarea existenței lor – toate acestea sunt, desigur, secundare. Ceea ce contează este că sunt capabile să își continue victoriile recente, că Occidentul le oferă echipamentul și resursele financiare pentru a putea valorifica aceste succese și că, în cele din urmă, își îndeplinesc promisiunea din discursul lui Zelensky și îl împing pe invadator afară din țara lor. În cazul în care vor face acest lucru, vor face un mare serviciu lumii. Și, din fericire, ei sunt ajutați în acest sens nu doar de angajamentele unor lideri precum președintele Joe Biden și omologii săi din NATO și UE, ci și de inepția uluitoare a lui Putin și a armatei sale.

După cum a spus un soldat ucrainean: „Suntem foarte norocoși că sunt atât de proști”.

Dailybeast.com / Traducere Timpul.md

