Tot mai mulți tineri suferă de cancer! Lumea medicală: ‘Încă nu știm de ce!’ “Un fapt tulburător: în ultimii 20 de ani s-a înregistrat o creștere netă a incidenței unor tumori grave în rândul tinerilor. Și încă nu știm de ce”, este comentariul la o relatare făcută de “Wall Street Journal” (WSJ) și postat pe rețelele de socializare de către Roberto Burioni, profesor de Microbiologie și Virusologie la Universitatea Vita-Salute San Raffaele din Milano, care a dedicat oncologiei cea mai recentă carte a sa, “Match Point. Cum știința învinge cancerul” (Editura “La Nave di Teseo”), relatează Rador Radio România. Cifrele apărute în ultimii ani și care au dus la comentariul îngrijorat al lui Burioni nu par să lase nicio îndoială: cancerul afectează tot mai mulți tineri din Statele Unite și din întreaga lume, “uimind medicii”, potrivit WSJ. În SUA, conform datelor federale, ratele de diagnosticare a cancerului au crescut în 2019 la 107,8 cazuri la 100.000 de persoane sub 50 de ani, în creștere cu 12,8% față de 95,6/100.000 de persoane în 2000. Ca o confirmare suplimentară, și un studiu apărut anul trecut în “BMJ Oncology”, care dezvăluie o creștere globală accentuată a cancerelor la persoanele sub 50 de ani, cu cele mai mari rate în America de Nord, Australia și Europa de Vest.

Medicii încearcă să înțeleagă ce îi îmbolnăvește și cum să identifice tinerii cu risc crescut Principalii suspecți? Mai puțină activitate fizică, mai multe alimente ultraprocesate și noi toxine în circulație. “Pacienții sunt din ce în ce mai tineri”, afirmă Andrea Cercek, care conduce un program pentru pacienții cu cancer gastrointestinal cu debut precoce la Memorial Sloan Kettering Cancer Center din New York, unde a fost tratată Meilin Keen, o tânără de 27 de ani cu a cărei poveste începe articolul WSJ. În iunie anul trecut, Meilin studia pentru examenul de avocat, când a început să vomite sânge. Inițial a crezut că a băut prea multă cafea. A mers la camera de gardă doar când vederea i s-a întunecat și a simțit că leșină. În spital, medicii au stabilizat-o și au supus-o investigațiilor, iar când unul dintre ei a avansat ipoteza unei bacterii cancerigene, Meilin aproape că a râs. Apoi, din păcate, confirmarea: “Nu m-am gândit niciodată la cancer până nu l-am avut”, mărturisește Keen.

Cercek crede că este “probabil” ca la baza exploziei cancerelor la persoane sub 50 de ani să existe “o schimbare de mediu, ceva în alimentele noastre, în medicamentele noastre sau ceva ce încă nu am identificat”.

Tendința Moartea actorului Chadwick Boseman la vârsta de 43 de ani din cauza cancerului de colon a pus în centrul atenției prevalența în creștere a acestui cancer la persoanele sub 50 de ani, relatează WSJ. O tendință care îi alarmase deja pe oncologi în deceniul precedent. Experții și-au dat seama curând că fenomenul privea și alte forme de cancer, de la cancerul pancreatic până la cancerul de apendice, de la cancerul de stomac până la cancerul uterin. “Cancerul colorectal era canarul în mina de cărbune”, este metafora folosită de Timothy Rebbeck, un epidemiolog pentru tumori de la Dana-Farber Cancer Institute din Boston. Rata mortalității prin cancer în Statele Unite a scăzut cu o treime din 1991 – relatează WSJ – datorită reducerii fumatului, tratamentelor mai eficiente și screeningului pentru diagnosticul precoce. Totuși, creșterea numărului de cancere cu debut precoce amenință să încetinească progresele înregistrate în lupta împotriva cancerului, chiar dacă tumorile continuă să afecteze mult mai des persoanele în vârstă. În 2019, o cincime dintre pacienții noi cu cancer colorectal aveau sub 55 de ani, o cifră care aproape s-a dublat față de 1995. Și pacienții mai tineri sunt adesea diagnosticați când cancerul este într-un stadiu avansat, atât de mult, încât ratele mortalității pentru cancerul colorectal în rândul persoanelor peste 65 de ani este în scădere, în timp ce cresc în rândul persoanelor sub 50 de ani.

