Incident grav la Guvern: O jurnalistă ar fi fost agresată de un agent de pază

Corespondenta MLive, Margarita Sorochina, ar fi fost agresată verbal și fizic de un agent de pază al Guvernului. Incidentul s-a produs înaintea ședinței Cabinetului de miniștri, în timp ce jurnaliștii așteptau accesul în clădire.

Potrivit martorilor, deși tuturor celorlalți reprezentanți ai presei li s-a permis intrarea, agentul a împiedicat-o pe jurnalistă să treacă, manifestând un comportament agresiv.

Jurnalista, care este însărcinată, s-a simțit rău și la fața locului a intervenit o ambulanță.

În context, menționăm că, conform Regulamentului, accesul jurnaliștilor la sediul Guvernului se face doar pe baza unei liste de acreditare, întocmită de Direcția Comunicare din cadrul Cancelariei de Stat, plus legitimație de presă valabilă.