Actele de căsătorie și divorț se scumpesc. Care sunt noile tarife

Înregistrarea căsătoriilor și a divorțurilor va costa mai mult din noiembrie. Un proiect de hotărâre cu privire la ajustarea serviciilor publice a fost aprobat astăzi de Guvern.

Înregistrarea căsătoriei era gratuită în termen de 25 de zile lucrătoare, însă de acum înainte va costa 260 de lei, conform noului tarif stabilit pentru termenul standard de o lună.

Dacă până în prezent certificatul de înregistrare a căsătoriei costa 260 de lei pentru 15 zile lucrătoare, atunci, potrivit noul tarif, ajunge la prețul de 1.820 de lei. Documentul care costa până azi 1.820 de lei pentru 10 zile lucrătoare va costa 3.640, pentru 5 zile – 5.460 de lei, iar pentru o zi lucrătoare – 7.280 de lei. Cererile depuse în ziua adresării vor costa 9.100 de lei.

Însă dacă cererile vor fi depuse online, pentru a obține actele în format digital, tarifele la căsătorie vor fi reduse, variind între 230 și 4.830 de lei, în funcție de termenul eliberării.

În ceea ce privește actele de divorț, până în prezent serviciul era gratuit sau de 210 lei în funcție de solicitările făcute. În schimb, noile tarife vor fi de 810 sau 900 de lei, iar gratuitatea se menține doar în cazul hotărârii judecătorești.

Totuși, anumite categorii de cetățeni — pensionari, persoane cu dizabilități, apatrizi și alte grupuri vulnerabile — vor beneficia de servicii gratuite sau la preț redus, oferite de Agenția Servicii Publice.