Inițiativa celor trei Mări: Georgia va avea interconectare electrică submarină cu România

Inițiativa celor trei Mări anunță că Georgia a decis să realizeze un studiu de fezabilitate pentru o legătură electrică submarină cu România în valoare de două miliarde de EUR.

Ungaria și Azerbaidjan au semnat, și ele, și anunță că sunt dispuse să se alăture acestui proiect.

Interconexiunea electrică submarină din Marea Neagră între Georgia și România va avea o lungime de 1.100 km și o capacitate de 1 GW.

Georgia has decided to conduct a feasibility study for an undersea electricity link with Romania worth EUR 2 billion.

Hungary and Azerbaijan have signalled that they are willing to join to project too

The Black Sea interconnector will be 1.100 km long & have a capacity of 1 GW pic.twitter.com/G6iVK1tRJ8

