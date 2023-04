„Într-o formă sau alta, vor crește taxele”. Analist financiar – Cum va acoperi Guvernul PSD+PNL gaura de 20 de miliarde de lei

Atingerea unui deficit bugetar de doar 4,4% din PIB pare imposibilă fără ca guvernul român să renunțe la o serie de investiții importante pe care și le-a asumat, spune la #10Întrebări analistul financiar Dragoș Cabat.

Dragoș Cabat e de părere că guvernul român a supraestimat veniturile atunci când a întocmit bugetul pentru anul 2023 și, pentru a respecta deficitul bugetar de 4,4%, va fi nevoit, cel mai probabil, să taie din cheltuieli.

Zilele trecute, ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, a anunțat că guvernul trebuie să economisească 20 de miliarde de lei pentru a putea respecta ținta de deficit bugetar de 4,4%.

Analistul Dragoș Cabat e de părere că, pentru a suplimenta veniturile la bugetul public, guvernul ar putea decide și să impună alte taxe sau să le crească pe cele existente.

„Nu anul acesta, că e prea devreme, nici la anul pentru că e an electoral… [deși] s-ar putea și mai devreme dacă nu au pe unde să scoată cămașa”, a spus Dragoș Cabat.

În urmă cu două zile, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a spus că, în coaliție, s-a decis tăierea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei pentru reducerea deficitului bugetar. E posibil acest lucru fără taxe noi, așa cum spun guvernanții?

Dragoș Cabat: Aceasta este declarația de marketing. Spun că nu vor fi taxe noi, dar și că nu se vor atinge de domeniile importante precum inverstițiile și partea socială, și nici de zonele importante ale economiei care asigură creșterea economică.

Realitatea ne spune că întotdeauna când au trebuit tăiate [cheltuieli] s-a început cu investițiile și s-a continuat cu sectoarele de activitate mai sărace – educație, sănătate și cultură.

Se va tăia în primul rând de la investiții. Acele sume, pe care le-au precizat ei destul de vag că provin din înghețarea angajărilor din sectorul bugetar, nu asigură cele 20 de miliarde de lei care nu ies [din buget]. Ca să te poți încadra în cheltuieli mai mici, trebuie să te gândești la tăieri de cheltuieli de la investiții.

Ministrul Finanțelor spunea că instituțiile de stat trebuie să își sporească veniturile. Cum e posibil să își crească veniturile altfel decât prin taxe mai mari?

Dragoș Cabat: Mă îndoiesc că au cum să își crească veniturile, pentru că veniturile au fost mult, mult supraestimate și acum pur și simplu se vede că nu poate. Firmele de stat și ANAF-ul ar putea cel mult să ajungă la veniturile reale care ar fi trebuit prezentate în proiectul de buget.

Veniturile prognozate au fost crescute artificial cu 5-10% ca să iasă deficitul bugetar.

E foarte simplu să faci iasă deficitul în Excel, iar când nu îți iese mai crești veniturile. Apoi constați că nu ai cum să faci acele venituri. Ele au fost supraestimate ca să se închidă deficitul sub 5%.

Cum va fi afectat omul obișnuit? Mă refer la prețurile pentru produsele de bază.

Dragoș Cabat: Crescând deficitul bugetar, într-o formă sau alta guvernul se împrumută mai mult, la dobânzi mari, iar astfel de cheltuieli trebuie plătite. Și tot de noi vor fi plătite.

Într-o formă sau alta vor crește taxele. Nu anul acesta că e prea devreme, nici la anul pentru că e an electoral, dar s-ar putea și mai devreme dacă nu au pe unde să scoată cămașa.

Depinde dacă o să avem prețuri mai mari. Pentru că dacă treci prin recesiune, inflația o să fie mai mică din cauză că în recesiune scad prețurile din lipsă de cerere.

Dar altfel, pe termen scurt, toată lumea vrea să facă bani mai mulți, și așa, dând vina pe război, pe Ucraina, pe inflație, pe energie, prețurile vor crește.

Întotdeauna oamenii sunt cei care suferă și cei care au venituri mai mici suferă cel mai tare. Adică oamenii de rând vor suferi.

Am fi scăpat de criză dacă am fi accesat banii din PNRR. Dar se pare că începem să pierdem acei bani pentru că nu suntem în stare și nici nu există voință politică. Și în felul ăsta vom zice și că nu am avut bani de investiții pentru că nu au venit banii din PNRR.

