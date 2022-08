Invadatorii ruși recunosc atacul din Ceaplîne și spun că „o rachetă Iskander a distrus un tren militar”. În urma bombardamentlor, doi copii și civili și-au pierdut viața

25 de oameni și-au pierdut viața și 50 au fost răniți după ce bombele rusești au căzut într-un mic oraș din estul Ucrainei. Au fost lovite gara și zona din jurul acesteia. Un tren a luat foc, iar mai multe case au fost distruse. Într-una dintre acestea se afla un băiat de 11 ani, pe care tatăl l-a găsit fără suflare. A fost atacul cu cele mai multe victime din ziua în care Ucraina și-a sărbătorit independența.

Joi, 25 august, ministerul rus al Apărării a confirmat că forțele sale au lovit trenul din gara Chaplyne din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, atac în care Kievul spune că 25 de civili au murit, iar peste 30 sunt răniți, printre victime fiind și copii, scrie agenţia rusă de presă RIA Novosti.

Astfel, în informarea sa zilnică de joi, ministerul rus al Apărării a susținut că a fost vorba de un tren militar ce urma să livreze armament către linia frontului din estul regiunii Donbas.

În umra atacului rușilor au murit și doi copii.

⚡️ Death toll in Russian attack on passenger train in Dnipropetrovsk Oblast rises to 25.

Russia hit the train in the village of Chaplyne, Dnipropetrovsk Oblast, on Aug. 24. Four train cars caught fire as a result.

Two of the killed were children.

