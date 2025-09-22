Ion Ceban a mers la piața din Bălți, unde a împărțit ziare și a chemat cetățenii la vot

Alegeri 2025! Primarul capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, a mers la nordul țării, în acest weekend. După piața de la Orhei, Ceban a vizitat piața de la Bălți, unde a împărțit ziare și a discutat cu oamenii, îndemnându-i să iasă la vot.

„Ne-am săturat de discurs de ură, de sperietori legate de război, noi toți ne dorim pace, aici, acasă. Discuțiile trebuie să fie despre creșetere economică, să întoarcem cetățenii acasă, despre pensii, salarii, tarife, cum construim o școală, o grădiniță, ce să facem ca totul să se întâmple astăzi și acum, nu în 2028.

Vor să sperie oamenii, să stea dezamăgiți acasă, să nu meargă la vot, însă noi trebuie să mergem la urne și să schimbăm lucrurile în țară”, a declarat Ion Ceban.