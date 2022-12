ISW: Vladimir Putin nu pare dispus să facă o pauză în război

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW), cu sediul în SUA, a făcut o analiză după întâlnirea de miercuri a lui Vladimir Putin cu Consiliul Naţional de Securitate, în care acesta a declarat că războiul din Ucraina ar putea fi un ”proces de lungă durată”, şi a ajuns la concluzia că președintele rus pare dispus să facă o pauză în lupte pe durata iernii, aşa cum sugerase secretarul general al NATO, relatează The Guardian și News.ro.

În timpul reuniuni de securitate, Putin a avut un ton imperialist. Dictatorul rus s-a comparat cu Petru cel Mare, menţionând că Rusia controlează Marea Azov, pentru care a luptat şi ţarul rus, observă ISW.

De asemenea, ISW a declarat că Putin nu părea dispus să facă o pauză temporară în lupte pentru a se regrupa, aşa cum a sugerat Jens Stoltenberg că Kremlinul ar putea căuta să facă.

”Armata rusă continuă operaţiunile ofensive în jurul Bahmut şi îşi refuză – până acum – pauza operaţională care ar fi în concordanţă cu cele mai bune practici militare. Actuala fixaţie a lui Putin de a continua operaţiunile ofensive în jurul Bahmut şi în alte părţi contribuie la capacitatea Ucrainei de a menţine iniţiativa militară în alte părţi ale teatrului. Succesele operaţionale continue ale Ucrainei depind de capacitatea forţelor ucrainene de a continua operaţiunile succesive, fără întrerupere, de-a lungul iernii 2022-2023”, este concluzia experţilor.

„Ce vedem acum este că Rusia încearcă să impună un fel de îngheţare a acestui război, cel puţin pentru o perioadă scurtă, pentru a se putea regrupa, repara, recupera şi apoi pentru a încerca o ofensivă mai mare în primăvară”, a declarat Stoltenberg în cadrul unui eveniment public organizat de cotidianul britanic Financial Times.

Pe de altă parte, autorii analizei ISW spun că se pare că există fricţiuni în cadrul armatei belaruse cu privire la încercările Rusiei de a exercita presiuni asupra lor pentru a se alătura războiului.

”ISW continuă să evalueze că este foarte puţin probabil ca Belarus să intre în războiul din Ucraina din cauza unor factori interni care limitează dorinţa lui Lukaşenko de a face acest lucru”, conchide ISW.

Vă amintim că miercuri și joi, Belarusul a anunţat că mută echipamente militare şi forţe de securitate în ceea ce spune că este o verificare a răspunsului său la posibile acte de terorism.

