Italienii vor deschide un tronson de 16 km cu aproape un an mai devreme

Lucrările avansează pe șantierul secțiunii 5 Curtea de Argeș-Pitești a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Firma italiană care lucrează acolo a mobilizat sute de muncitori și execută lucrări pe întregul amplasament al șantierului. Tronsonul de 16 km urmează să fie dat in trafic în jurul datei de 20 decembrie, cu aproape un an mai devreme, anunță autoritățile. Au fost finalizate lucrările de așternere a stratului de bază de asfalt AB31.5, a stratului de legătură BAD 22.4, cu excepția zonei de legătură cu A1, scrie profit.ro. Au fost finalizate lucrările de realizare a stratului de balast stabilizat cu ciment aferent suprastructurii drumului Continuă lucrările de așternere a stratului de uzură între nodul rutier de la Băiculești și nodul rutier de la Curtea de Argeș Continuă lucrările de instalare a panourilor fonoabsorbante și a parapeților metalici Continuă execuția drenajului longitudinal, rigolei mediane șanțurilor și canalelor trapezoidale Continuă lucrările de iluminat public și ITS Podul peste DJ 704H (km 92+044) – a fost finalizată betonarea grinzii parapet Podul peste canal amenajat râul Argeș (km 92+814) – continuă montarea liselor prefabricate, predalelor și se armarea și betonarea plăcii de suprabetonare Podul peste canal râul Argeș (km 95+927) – continuă montarea liselor prefabricate și betonarea grinzii parapet Podurile peste râul Argeș (km 96+707 și km 99+398), podul peste pârâu valea Tutana (km 101+829) – au început lucrările de așternere a stratului de asfalt de bază BA8 pe calea 2 stânga proiect și continuă realizarea hidroizolației Podul peste canal amenajat râul Argeș (km 103+666) – continuă armarea și betonarea plăcii de suprabetonare Pasajul peste DN7C (km 104+865) – s-a finalizat așternerea stratului de uzură MAS16 și instalarea rosturilor de dilatație Podul peste râul Valsan (km 109+383) și podul peste râul Argeș (km 110+565) – s-a finalizat montarea rosturilor de dilatație și au efectuate testele statice și dinamice Podul peste drumul de exploatare (km 111+260) și podul peste zona mlăștinoasă (km 111+780) – s-a finalizat așternerea straturilor de asfalt Podul peste canal amenajat râul Argeș (km 111+362) – s-a finalizat instalarea prefabricatelor și turnarea plăcii de suprabetonare

Pe întregul șantier, constructorul italian Webuild a ajuns la un stadiu fizic de 88% iar pe sectorul de 16 km care va fi deschis în scurt timp, progresul fizic este de 96%. La această oră în șantier sunt mobilizati 1.148 muncitori și 326 utilaje care efectuează următoarele lucrări: – lucrări de semnalizare orizontală și verticală

– lucrari ITS – împrejmuire gard autostradă – montare panouri fonoabsorbante – realizare placă de suprabetonare la structura 13 (canal Argeș) – spații servicii și de parcare de scurtă durată Contractul are o valoare de 1,71 miliarde lei făra TVA. Recent, Webuild a trasat marcajele rutiere pe pe primii 16 kilometri ai tronsonului Pitești – Curtea de Argeș, parte din Autostrada Sibiu – Pitești.

