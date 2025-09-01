În data de 31 august, diplomatul polonez Iwona Piorko a fost desemnată ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, anunțul fiind făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

După desemnare, Iwona Piorko a transmis prin intermediul Delegației UE la Chișinău că este onorată să preia funcția și a mulțumit predecesorului său, Janis Mazeiks, pentru că ”a ridicat relațiile dintre UE și Republica Moldova la un nou nivel”.

În prezent, Piorko deține funcția de ambasador al UE în Singapore și anterior a condus departamentul de relații internaționale din cadrul Direcției Generale pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri a Comisiei Europene.

Fostul ambasador al UE în Republica Moldova, Janis Mazeiks, și-a încheiat mandatul de 4 ani și a plecat din țară în data de 30 august, publicând un mesaj de rămas bun.