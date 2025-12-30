Japonia a stabilit un record al vitezei internetului de acasă: 100 GB în 30 de secunde

În Japonia a fost stabilit un record al vitezei internetului de acasă. În prezent, cel mai rapid abonament prevede o viteză de până la 10 GB/s. O astfel de viteză poate fi conectată în Japonia, China, SUA și în alte câteva țări.

În Japonia va fi lansat cel mai rapid internet de acasă din lume, cu o viteză de 25 GB/s. Prin comparație, în prezent viteza maximă disponibilă pentru consumatorii de masă este limitată la 10 GB/s.

Viteza atinsă este suficientă pentru a descărca un joc de 100 GB sau un film 8K de două ore în doar 30 de secunde. Obținerea acestui rezultat a fost posibilă datorită utilizării tehnologiei FTTH, „fibră optică până la locuință”. Potrivit informațiilor, mai mulți abonați vor utiliza în comun aceeași conexiune de fibră optică.

În apartamentele din Tokyo, fibra optică ultrarapidă va începe să fie instalată din martie 2026, însă serviciul nu va fi ieftin. Taxa lunară de abonament va fi de aproximativ 28.000 de yeni, adică în jur de 180 de dolari.

În viitor, gigantul japonez de telecomunicații NTT East intenționează să ofere clienților tarife și mai rapide, de până la 50 GB/s. Totuși, compania recunoaște că un asemenea potențial nu va putea fi valorificat de toate dispozitivele. Majoritatea PC-urilor pentru consumatori sunt echipate cu adaptoare de rețea de 2,5 GB/s, mai rar de 5 sau 10 GB/s.

În paralel, în Japonia sunt perfecționate tehnologiile de transmitere a datelor în instituțiile și laboratoarele de cercetare. Recent, cercetătorii au atins o viteză de transfer de date de 1,02 petabiți (127.500 GB). Această viteză este suficientă pentru a descărca întreaga „Wikipedia” într-o singură secundă.