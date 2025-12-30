Au fost salvați cei patru moldoveni blocați la Refugiul Călțun din Făgăraș

Echipa de salvare i-a preluat și i-a condus în siguranță la automobilul cu care se deplasau, informează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău cu referire la datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova la București.

Potrivit sursei, toți cei patru sunt bine și nu au suferit răni.

Operațiunea a fost realizată de 9 salvamontiști din cadrul Serviciului Public Județean Argeș, structură de salvare montană a Consiliului Județean Argeș, împreună cu doi jandarmi montani din cadrul IJJ Argeș.

Intervenția nu a putut fi realizată duminică seara din cauza condițiilor meteo extreme. Zona montană a județului Argeș a fost sub cod roșu de vreme severă.