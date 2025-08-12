Judecătorii Curții Constituționale vor depune duminică jurământul

Parlamentul se va întruni într-o sesiune specială duminică, 17 august, pentru ceremonia de depunere a jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că va convoca vineri Biroul Permanent al Parlamentului.

„Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială, în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. În acest sens, vineri voi convoca Biroul Permanent al Parlamentului”, a scris Igor Grosu pe Facebook.

În afara celor două sesiuni ordinare, Legislativul se poate reuni în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea președintelui țării, a președintelui Parlamentului sau a unei treimi dintre deputați.