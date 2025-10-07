Jurist, despre abuzul CEC în cazul „Democrație Acasă” și tentativa de anulare a mandatelor: Nu există temei juridic!

Comisia Electorală Centrală (CEC) transferă responsabilitatea (către Curtea Constituțională) și încearcă să rescrie legea, susține Alexandru Bot.

El a reamintit că „Comisia Electorală Centrală, prin decizia sa din 3 octombrie, a identificat și a impus sancțiuni pentru încălcări comise de partidul Democrație Acasă, emițând un avertisment și privându-l de alocări bugetare timp de 12 luni”, dar a transferat problema recunoașterii mandatelor partidului către Curtea Constituțională, invocând necesitatea examinării „încălcărilor” care fuseseră deja soluționate prin propria decizie.

„În loc să ia propria decizie, Comisia Electorală Centrală creează un fundal mediatic artificial pentru a implica Curtea într-o dezbatere care nici măcar nu este în competența sa. Nici Constituția, nici Codul Electoral nu oferă Curții motive pentru invalidarea mandatelor organizației Democracy at Home pe baza unor fapte deja stabilite”, notează Bot.

Expertul subliniază, de asemenea, că documentele privind rezultatele alegerilor prezentate de Comisia Electorală Centrală Curții Constituționale spre aprobare „nu conțin nici măcar o propunere directă de invalidare a mandatelor”.

„Dacă Comisia Electorală Centrală dorea cu adevărat să impună o măsură prin nerecunoașterea mandatelor partidelor, trebuiau îndeplinite cel puțin două condiții cheie. Comisia Electorală Centrală ar trebui să se abțină de la impunerea propriilor sancțiuni (cum ar fi privarea membrilor partidelor de finanțarea de stat – „I.”) și să formuleze o propunere directă către Curte pentru invalidarea mandatelor.

În plus, legea ar trebui să definească clar cazurile în care Curtea poate decide invalidarea mandatelor. Însă realitatea este alta: nici Codul Electoral (care a intrat în vigoare în 2023), nici noua lege privind Curtea Constituțională (adoptată în aprilie 2025) nu prevăd astfel de temeiuri”, notează Bot.El a reamintit că „ambele legi au fost adoptate în grabă”, iar acest lucru a dus acum la o situație în care regulile jocului sunt schimbate din mers.

„Cu alte cuvinte, Comisia Electorală Centrală încearcă să reinventeze roata – transferând responsabilitatea neprevăzută de lege către un alt organism. Democrația nu are nevoie de artificii instituționale.

„Coerența, respectul pentru lege și asumarea responsabilității pentru propriile decizii sunt esențiale”, a subliniat Alexandru Bot.