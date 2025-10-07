Cornel Ciurea: PAS are în derulare o operaţiune specială împotriva adevăratei opoziţii/ PAS va trece toate liniile roşii şi va anihila partidul lui Vasile Costiuc

​​​​​Analistul politic Cornel Ciurea constată, într-un editorial, că deja de câteva luni în politica moldovenească se întâmplă lucruri care, dacă le analizezi atent, te duc la o concluzie logică şi anume că guvernarea are în derulare o operaţiune specială împotriva adevăratei opoziţii.

„Se creează impresia că pe cei de la guvernare nu prea-i interesează opoziţia tradiţională, dacă-i putem spune aşa, reprezentată de politicieni „vechi” şi care au o mulţime de păcate, care permite PAS să-i ţină în anumite limite de comportament. Această opoziţie este confortabilă şi chiar necesară, pentru că existenţa ei permite PAS să pretindă că în Moldova este suficientă democraţie şi pluripartidism.

În schimb, este tot mai evident că PAS e deranjat de alternativele ce au apărut în politica moldovenească şi care pretind serios să devină noua clasă politică. Pe stânga, această alternativă este Irina Vlah şi Partidul Republican „Inima Moldovei”, pe dreapta – Vasile Costiuc şi Partidul „Democraţia Acasă” şi pe centru Ion Ceban şi Mişcarea Alternativa Naţională” – a menționat el într-un editorial.

Expertul a menționat că „prima victimă în cadrul operaţiunii speciale „Opoziţia” a fost Ion Ceban. Decizia autorităţilor române de a-l declara persona non-grata pe teritoriul său, dar şi pe întreg teritoriul Uniunii Europene, a fost un prim pas serios spre anihilarea politică a acestuia. După ce l-au pus pe Ion Ceban „în anumite limite”, guvernarea s-a apucat mai serios de Irina Vlah. Apropo, am numărat şi am ajuns la concluzia că în campania electorală nu a existat practic nici o zi în care Irinei Vlah să nu-i fie aplicate lovituri.

Aceasta este o premieră absolută pentru politica moldovenească şi de acest lucru se poate convinge oricine va examina istoria politică recentă a Republicii Moldova. Văzând că, într-un mod miraculos, Irina Vlah şi partidul său reuşesc să reziste acestor atacuri, guvernarea a recurs la un gest greu de justificat legal şi moral – în baza unor suspiciuni, fără nici o dovadă şi cu încălcarea gravă a principiului prezumţiei nevinovăţiei, Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost exclus din cursa electorală, iar pentru a-l reduce cu totul la tăcere, s-a decis limitarea activităţii acestuia timp de un an”.

„Anihilând-o politic (cel puţin pentru o perioadă) pe Irina Vlah, guvernarea s-a apucat de Vasile Costiuc. Acesta e o ameninţare reală pentru PAS, deoarece e o alternativă serioasă pentru electoratul de dreapta. Cu cât mai mult va cădea PAS (lucru inevitabil, dat fiind situaţia grea din ţară), cu atât va creşte Partidul „Democraţia Acasă”. PAS fiind conştient de acest pericol, avem toate motivele să presupunem că guvernarea, ca şi în cazul Irinei Vlah, va trece toate liniile roşii şi va anihila partidul lui Vasile Costiuc.

Cel mai probabil, în premieră absolută pentru Moldova, mandatele acestei formaţiuni nu vor fi validate şi vor fi redistribuite între celelalte partide, iar formaţiunea condusă de Vasile Costiuc va rămânea în afara Parlamentului”, a mai scris liderul de opinie.

Cornel Ciurea afirmă că există tot mai multe indicii că, în paralel, se va acţiona şi în vederea anihilării politice a lui Ion Ceban. „Se vorbeşte neoficial că lui Ion Ceban i se transmit mesaje că ar fi cazul să aleagă mandatul de deputat şi să lase funcţia de primar al capitalei. În acest caz, ponderea politică a lui Ion Ceban va scădea şi el nu va mai reprezenta un pericol pentru guvernare. Dacă însă Ion Ceban se va ambiţiona să rămână primar, cel mai probabil, guvernarea va pune în aplicare scenariile de alternativă. Neoficial se vorbeşte despre nişte dosare, care ar putea deveni active, despre nişte acţiuni pe linia Autorităţii Naţionale de Integritate etc.”, a notat el.

În concluzie, analistul politic a spus că, având în vedere situația actuală, în câteva săptămâni, „operaţiunea specială a PAS denumită generic „Opoziţia” se va încheia. Iar după ce va fi distrusă opoziţia reală pe dreapta, pe centru şi pe stânga, PAS va putea guverna în voie, ajutat de o opoziţie comodă, cuminte şi controlabilă”.

„Întrebarea este: Cum vor proceda, în această situaţie, Ion Ceban, Irina Vlah şi Vasile Costiuc? Dacă ei se vor lăsa sacrificaţi, atunci, cu siguranţă, despre viitorul lor politic nu se va putea de vorbit în termeni reali. Dacă însă îşi vor uni eforturile şi vor începe o luptă „pe viaţă şi pe moarte” cu guvernarea şi dacă în acest efort vor fi susţinute şi de alte forţe de opoziţie reală, am putea asista la o schimbare a clasei politice. Dacă nu pe termen scurt, atunci, cu siguranţă, pe termen mediu”, a subliniat expertul.