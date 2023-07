Kasparov: Rusia lui Putin e un stat mafiot

Garry Kasparov nu are nevoie de o prezentare specială. Este considerat cel mai cunoscut mare maestru de șah, deoarece a deținut titlul de campion mondial timp de 15 ani consecutivi (1985-2000). Înțelegerea sa profundă a jocului și complexitatea inteligentă a abordării mutărilor sale l-au impus ca jucător dominant într-un joc care devenise sinonim cu elita țărilor occidentale.

Dominația Uniunii Sovietice în lumea șahului a început la sfârșitul anilor 1940, iar această dominație era recunoscută de aproape toată lumea, chiar și de cei care nu aveau nicio idee despre cetățenii din spatele Cortinei de Fier sovietice. În 1996, Kasparov a fost destinat să intre în istorie ca primul om care s-a confruntat cu mașina și cu o formă timpurie de inteligență artificială, înfruntând computerul Deep Blue al IBM, câștigând primul meci, dar pierzând un an mai târziu în fața versiunii îmbunătățite a acestuia.

Critic al lui Vladimir Putin și apărător al drepturilor omului, el s-a aflat recent la Atena în cadrul Conferinței anuale SNF Nostos a Fundației Stavros Niarchos și a vorbit cu cotidianul Kathimerini despre evoluțiile de pe frontul ucrainean, precum și din interiorul Rusiei, în timp ce conversația – ca o partidă de șah – a schimbat centrul de interes către inteligența artificială și psihologia mașinii.

Interviul Kathimerini cu Kasparov a avut loc într-un moment în care opinia publică internațională urmărea cu uimire revolta lui Evgheni Prigojin împotriva lui Putin și avansarea Grupului de mercenari Wagner în interiorul Rusiei. Potrivit lui Kasparov, „Ceea ce s-a întâmplat acum [revolta lui Prigojin] este demonstrația că întregul sistem politic din Rusia este un decor. Toate aceste instituții, Senatul, Duma de Stat și toate celelalte instituții, sunt [construite] pe nisip. Și chiar și Putin este un fel de lider fals. Este un stat mafiot bazat pe frică, bazat pe corupție și, de asemenea, pe lipsa unor instituții politice care ar putea riposta împotriva acestei acaparări de putere. Dacă distrugi instituțiile politice, dacă creezi un deșert politic. Cine supraviețuiește în deșert? Șerpii, scorpionii, șobolanii. Și acum ați putut vedea că procesul politic pe care Putin nu a vrut să se facă prin alegeri se face cu ciocanul.”

„Rusia este o dictatură fascistă. Putem vorbi despre restaurarea acesteia când se va termina. Începând de astăzi, Rusia este comparată cu Germania nazistă, totuși, acum se transformă în altceva, pentru că, nu v-ați putea imagina pe Goring și Himmler luptând pentru putere și pe Hitler spunând: „Să vedem cine câștigă”. Așadar, chiar și dictatura este falsă în Rusia. Deci, de aceea cred că înainte ca praful să se așeze, înainte ca Ucraina să câștige războiul și înainte ca Rusia să se prăbușească practic, nu putem vorbi despre aranjamentele viitoare.”

Victoria Ucrainei este obligatorie pentru ca Rusia să se îndepărteze de fascismul lui Putin

Dar care ar putea fi viitorul Rusiei în lumina unui posibil colaps? Kasparov, împreună cu omul de afaceri Mihail Hodorkovski, crede că schimbarea de regim în Rusia va veni odată cu victoria Ucrainei.

„Victoria Ucrainei este obligatorie pentru ca Rusia să se îndepărteze de fascismul lui Putin. Și, apropo, chiar înainte ca Ucraina să câștige războiul, am putut vedea că războiul rău a avut un efect asupra Rusiei. Dacă istoria este un ghid, toate războaiele rele din Rusia au dus la revolte și revoluții. Iar acest război are sute de mii de oameni aruncați în acest război fără să înțeleagă de ce luptă. De aceea, în Rusia, diferența dintre bogați și săraci este uriașă. În Rusia, raportul dintre bogăție și sărăcie este mai rău decât în multe țări africane. Și, dintr-o dată, aveți sute de mii de oameni înarmați într-un război care merge prost. Și este doar o chestiune de timp până când veți avea un lider care va spune: „Să restabilim justiția”. Justiția este un cuvânt magic în Rusia, este istoric. Iar social media oferă o imagine clară că „șefii” nu duc războiul și că săracii luptă și mor. Oamenii știu că ‘șefii’ au vieți foarte bogate, fie că este vorba de Moscova, fie de Coasta de Azur sau de altă parte. Dar atâta timp cât viața era OK, nu le păsa de cei bogați. Dar acum ei trebuie să moară, în timp ce „șefii” continuă să facă tone de bani. Și atunci cineva va spune: „Știți ceva? Noi avem arme. Hai să restabilim justiția’”.

„Toate aceste instituții, Senatul, Duma de Stat și toate celelalte instituții, sunt [construite] pe nisip. Și chiar și Putin este un fel de lider fals’.

„Acum, spre deosebire de 1917 și de bolșevici, nu există o aripă politică acolo care ar putea prelua puterea. Este un drum spre haos. Și sperăm că haosul va pune practic capăt imperiului rus, pentru că este timpul să plece. Ne aflăm în secolul XXI. Și din cenușa acestui imperiu, sperăm că vom putea învia o Rusie mai bună, care va face parte din spațiul geopolitic euroatlantic”, mai spune Kasparov.

O dictatură a unui singur om este cea mai instabilă formă de guvernare

Războiul din Ucraina, pe lângă reacțiile în lanț din întreaga lume, a readus umbrele războiului din trecut, zdruncinând noțiunile de „coexistență normală” a popoarelor și de „pace”. Kasparov, în ciuda poziției sale împotriva politicilor lui Putin, rămâne cetățean rus și, după cum spune el însuși ca răspuns la o întrebare despre sensul vieții umane, „întotdeauna mă simt puțin incomod să răspund la întrebare pentru că sunt rus. Bineînțeles, am fost împotriva lui Putin, am prezis războiul și ajut Ucraina, strângând milioane de dolari pentru ei. Dar sunt totuși rus. Asta mă pune într-o poziție foarte ciudată, deoarece Rusia ucide ucraineni și, chiar dacă nu am avut nimic de-a face cu asta, m-am opus cât am putut de mult.”

„Cred că războiul ucrainean a expus de fapt atât de multe valori false ale acestei lumi, pentru că după sfârșitul Războiului Rece și timp de atâția ani, politica occidentală a fost că putem deschide comerțul, putem avea un schimb și, prin aceste conexiuni deschise, ne putem aștepta ca dictatorii să-și liberalizeze țările. Această politică a dus la un eșec total. Acum, poziția lui Putin va afecta, de asemenea, atitudinea Occidentului față de China, deoarece putem vedea că și China a trecut de la o dictatură de partid, Partidul Comunist, la o dictatură a unui singur om, cu Xi Jinping la conducere. Trebuie să fiți conștienți de faptul că o dictatură a unui singur om este cea mai instabilă formă de guvernare.”

Kasparov despre inteligența artificială

Conversația cu Kathimerini se mută la cele mai recente evoluții tehnologice, cu inteligența artificială (AI) în centrul atenției. Kasparov a fost primul care a provocat o mașină inteligentă și a fost învins. El vorbește despre această experiență și despre evoluția adversarului său inanimat.

„Toate jocurile care ar putea fi calificate drept sisteme închise vor fi în cele din urmă dominate de mașini. Nu pentru că mașinile înțeleg jocul sau pentru că pot rezolva jocul, ci pentru că fac mai puține greșeli. Mașinile sunt pur și simplu mai eficiente prin reducerea numărului de greșeli, iar oamenii, chiar și cei mai buni dintre noi, sunt cu toții predispuși să își arate slăbiciunea la un moment dat. Iar șahul a fost începutul poveștii. Mașinile, atâta timp cât se simt confortabil, într-un cadru, domină. Iar acest lucru ne învață că trebuie să ne reconsiderăm relația cu computerele.”

„Cu toate acestea, chiar dacă mașinile pot face atât de multe lucruri, ele nu pot intra pe tărâmul creativității, deoarece creativitatea înseamnă că vii cu ceva nou, care poate funcționa sau nu. Mașinile nu funcționează cu acest tip de ecuație. Mașinile nu pot înțelege noțiunea de eșec, care este ciudată pentru mașină. Așadar, creativitatea pentru oameni înseamnă că ne asumăm riscul. Mașina nu înțelege semnificația riscului, ci se uită doar la rezultatul final. De aceea, creativitatea este încă domeniul nostru.”

În ceea ce privește întrebarea dacă AI poate înțelege personalitatea adversarului său prin interacțiune constantă, Kasparov avansează o interpretare diferită a abilităților mașinilor inteligente.

„Mașina nu joacă împotriva unui individ, nu-i pasă de individ. Modalitatea de a face mașinile să conștientizeze personalitatea unui adversar este, practic, să le programezi. Trebuie să descarci datele despre adversar și, de asemenea, să schimbi evaluările pentru că, să spunem, vrei ca mașina să fie mai agresivă împotriva unui anumit jucător. Așadar, trebuie să o reprogramați. Și este foarte mișto că este contribuția umană care va face aceste mici schimbări în abordarea mașinii.” Discuția noastră cu cel mai faimos mare maestru de șah se încheie cu referirea sa la cultura greacă și la modul în care mitologia a fost o parte importantă în dezvoltarea personalității sale.

„O carte rusească, „Miturile vechilor greci”, a fost una dintre preferatele mele. Și sunt foarte fericit că fiica mea, în vârstă de 16 ani, este o mare fană. Așa că, de fapt, am citit cu toții miturile, iar istoria Troiei a fost preferata mea. Și sunt foarte fericită că și fiica mea este un mare fan, deși simpatiile noastre erau de partea troienilor, pentru că și-au apărat orașul.”

„Nu trebuie să uităm niciodată că Grecia este leagănul democrației și este foarte important să ne amintim acest lucru. Din nou, una dintre lecțiile Greciei antice este că democrația are un preț. Trebuie să o aperi. Democrația este pierdută în momentul în care îți pierzi vigilența.”

Sursa: G4media.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!