Klaus Iohannis și Maia Sandu, astăzi la Cotroceni. Presa românească, limitată să pună doar două întrebări

Jurnaliștii acreditați la Cotroceni au fost informați joi că la finalul declarațiilor comune de vineri ale președinților Klaus Iohannis și Maia Sandu vor avea dreptul la două întrebări. Toți, nu fiecare.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine vineri într-o vizită oficială în România, la invitația președintelui Klaus Iohannis.

În plin război ruso-ucrainean la granițele Republicii Moldovei și României și la doar o lună după ce Consiliul European a acordat Chișinăului statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, Maia Sandu se va afla vineri într-o vizită oficială în România, la invitația președintelui Klaus Iohannis, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

Cei doi președinți urmează să se vadă vineri dimineață la Cotroceni și să discute atât despre reformele pe care Chișinăul trebuie să le facă pentru a adera la UE, dar și despre „modalitățile de contracarare a efectelor negative ale războiului asupra Republicii Moldova”, după cum se menționează în comunicat.

Două întrebări de la toată presa românească. Atât

După întâlnire, Iohannis și Maia Sandu ar urma să facă declarații de presă (nu o conferință de presă), iar potrivit unui mesaj postat pe WhatsApp, pe grupul de comunicare cu jurnaliștii acreditați la Cotroceni, toată presa românească va avea dreptul la doar două întrebări. De obicei, la astfel de evenimente participă mai mult de 10 jurnaliști reprezentând Televiziunea publică, Radioul public sau cele mai importante televiziuni de știri, la care se mai adaugă ziariști de la site-urile de știri. Conform cutumei, și delegația de jurnaliști din Moldova va avea dreptul tot la două întrebări.

Nu e o premieră, ci, de regulă, la declarațiile de presă comune pe care Iohannis le are la Cotroceni în compania unor înalți oficiali străini, presa românească are dreptul la două-trei întrebări, același număr fiind acordat și jurnaliștilor străini. C

um se stabilesc întrebările? Fie jurnaliștii trag la sorți cine le adresează, fie agreează întrebările care le sunt adresate apoi, de regulă, de reprezentanții televiziunilor sau ai Radioului public.