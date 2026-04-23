Kremlinul afirmă că Putin e dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar cu o condiție

Președintele rus Vladimir Putin este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Vladimir Zelenski, dar numai pentru a finaliza un acord de pace, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează RBC Ukraine.

El a subliniat că esențial este ca o întâlnire între cei doi lideri să fie semnificativă și să dea rezultate.

„Principalul lucru este scopul întâlnirii. Trebuie să existe un motiv pentru a se întâlni, iar întâlnirea trebuie să fie productivă. Ea poate avea loc doar pentru a finaliza acordurile (n.r. de pace)”, a spus Peskov.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a declarat că Zelenski este dispus să se întâlnească cu liderul rus dacă la discuții vor participa și președintele american Donald Trump și președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

El a adăugat că Ucraina ar fi gata să ia în considerare orice alt loc pentru întâlnirea celor doi lideri în afară de Belarus sau Rusia. „Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge”, a subliniat Sîbiga.

Recent, vicepreședintele american JD Vance, comentând procesul de negociere pentru soluționarea războiului din Ucraina, a pus sub semnul întrebării rostul disputelor pentru „câțiva kilometri pătrați”.

Răspunzând la remarca lui Vance, Zelenski a menționat că nu este implicat în discuțiile trilaterale. Președintele ucrainean a subliniat, de asemenea, că unul dintre obiectivele cheie ale Rusiei a fost întotdeauna ocuparea teritoriului ucrainean într-o formă sau alta.

Anterior, șeful serviciilor ucrainene de informații, Kirilo Budanov, a declarat că Ucraina va auzi „multe lucruri noi” din partea Rusiei în următoarea rundă de negocieri. El a afirmat că atacurile asupra terminalelor rusești influențează procesul de negociere.

Avertismentul lui Zelenski

Între timp, Zelenski a avertizat cu privire la un „risc major” ca eforturile de a opri luptele din Ucraina să nu fie reluate până la încheierea conflictului din Iran, potrivit CNN.

El a spus că, deși discuțiile tehnice cu Statele Unite sunt încă în curs, el nu „vede posibilitatea unei întâlniri până când problema, cazul Iranului, nu va fi rezolvată”.

Liderul ucrainean a subliniat că reprezintă o „provocare” faptul că aceeași echipă de negociatori americani – condusă de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner – conduce atât discuțiile privind conflictul din Iran, cât și cele referitoare la Ucraina.