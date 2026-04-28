SUA anunță eliberarea a doi cetățeni ai R. Moldova, în cadrul unei operațiuni diplomatice

Inițiativele de pace promovate de președintele SUA, Donald Trump, încep să producă rezultate în Republica Moldova și în întreaga regiune, potrivit unui mesaj publicat de Ambasada SUA la Chișinău.

Trimisul special al lui Trump pentru Belarus, John Coale, a anunțat că, în urma unei operațiuni coordonate la nivel diplomatic, au fost eliberați trei cetățeni polonezi și doi moldoveni.

Oficialul american a subliniat că rezultatul a fost posibil datorită cooperării strânse cu parteneri internaționali și implicării directe a administrației de la Washington.

„Mulțumim Poloniei, Republicii Moldova și României pentru sprijinul lor neprețuit în acest efort, precum și președintelui Alexandr Lukașenko pentru disponibilitatea de a urmări un dialog constructiv cu Statele Unite. Sub conducerea președintelui Trump, America își susține aliații și obține victorii diplomatice pe care nimeni altcineva nu le poate livra”, a transmis oficialul într-o postare pe platforma X.

Today, in my role as President Trump's Special Envoy for Belarus, my team and I helped secure the release of three Poles and two Moldovans. This historic outcome was made possible thanks to @POTUS Trump's leadership, @ChrisWelbySmith and his team @StateDept, and close…— john coale (@johnpcoale)April 28, 2026

În același context, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat un schimb de persoane, în urma căruia arheologul rus Aleksandr Butiaghin și soția unui militar rus din regiunea transnistreană au fost eliberați în schimbul a doi ofițeri ai serviciilor speciale din Republica Moldova.

FSB susține că aceștia ar fi ajuns în Rusia în 2025 folosind documente cu identități false, cu scopul de a desfășura activități de spionaj.

Schimbul a avut loc după formula „cinci pentru cinci” și a fost precedat de negocieri de câteva luni între serviciile de securitate din Belarus și Polonia. Procesul ar fi fost inițiat de liderul de la Minsk, Alexandr Lukașenko, și a implicat structuri de forță din șapte state.

Printre persoanele eliberate de partea belarusă se numără și jurnalistul polonez Andrzej Poczobut, inclus în schimb la solicitarea mamei sale, potrivit agenției Belta.

Aleksandr Butiaghin fusese reținut în decembrie 2025 la Varșovia, la cererea Ucrainei, care îl acuză de distrugerea parțială a unui obiectiv de patrimoniu cultural și de provocarea unor prejudicii de peste 201,6 milioane de grivne (aproximativ 5 milioane de dolari) în timpul unor lucrări arheologice desfășurate în Crimeea. Autoritățile de la Kiev consideră ilegale astfel de activități pe peninsulă după anexarea acesteia de către Rusia în 2014.

Pe 18 martie, o instanță din Polonia a decis extrădarea lui Butiagin în Ucraina.