Kuleba: Nu vă încredeți în promisiunile lui Putin despre deblocarea portului Odesa

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, avertizează comunitatea internațională să nu aibă încredere în promisiunile lui Vladimir Putin de a debloca rutele comerciale maritime din Marea Neagră, inclusiv portul Odesa, pentru a permite exportul de cereale.

În cadrul unui interviu, Vladmir Putin a declarat că Ucraina ar putea folosi porturile Mikolaiv și Odesa pentru a face exporturi de alimente, promițând că Moscova nu va profita de scoaterea minelor din zona maritimă pentru a lansa atacuri dinspre mare.

„Putin spune că nu se va folosi de rutele comerciale pentru a ataca Odesa. Este același Putin care, cu câteva zile înainte de a lansa invazia masivă din țara noastră, le spunea cancelarului german Scholz și președintelui francez Macron că nu va ataca Ucraina. Nu putem avea încredere în Putin, cuvintele sale sunt goale”, a scris Dmitro Kuleba pe pagina sa de Twitter.

Putin says he will not use trade routes to attack Odesa. This is the same Putin who told German Chancellor Scholz and French President Macron he would not attack Ukraine — days before launching a full-scale invasion of our country. We can not trust Putin, his words are empty.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2022