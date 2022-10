Liderul de la Kiev a anunțat condiția în care Rusia va trebui „să se gândească la pace”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat că Rusia va fi forțată să se gândească la pace atunci când capacităţile sale teroriste „vor fi neutralizate”, informează Ukrainska Pravda.

„Cu cât Rusia are mai puţine oportunităţi teroriste, cu atât mai repede se va încheia acest război. Rusia nu are nicio şansă pe câmpul de luptă. Şi încearcă să îşi acopere înfrângerile militare cu teroare. De ce are nevoie de teroare? Pentru a pune presiune asupra noastră, asupra Europei, asupra întregii lumi”, a precizat liderul de la Kiev.

„Teroriştii trebuie să fie neutralizaţi. Această regulă se aplică la fel de eficient peste tot şi va afecta teroarea rusă în acelaşi mod. Când capacităţile teroriste ruseşti vor fi neutralizate prin eforturile comune cu partenerii noştri, Rusia nu va avea altă opţiune decât să se gândească la pace”, a adăugat președintele Zelenski.

De asemenea, șeful statului ucrainean a adăugat că „pentru a garanta protecția cerului nostru și pentru a reduce capacitățile teroriștilor ruși la zero, avem nevoie de sisteme de apărare aeriană mult mai moderne și de mai multe rachete pentru astfel de sisteme”.

Volodimir Zelenski a mai afirmat că atacurile cu rachete şi drone ruseşti au provocat distrugeri în mai mult de 25 de localități din țară și au ucis cel puțin patru persoane.

„Vladimir Putin poate marca încă o «realizare» – a mai ucis o femeie însărcinată. În total, patru persoane au fost ucise doar de acest «Shahed». Au mai fost şi alte lovituri. Mai mult de 25 de localităţi din ţara noastră au fost atacate în această noapte şi dimineaţă”, a transmis președintele Ucrainei.



Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!