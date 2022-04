Lilian Carp despre Ion Ceban – un bădăran și o conservă rusească. S-a discreditat politic

Toate mesajele primarului municipiului Chişinău, Ion Ceban, sunt din laboratoarele Kremlinului, iar „pelerinajul politic” pe la primăriile din România a avut loc pentru a atrage electoratul de dreapta. O opinie în acest sens a fost exprimată de către deputatul PAS, Lilian Carp, în cardul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova.

„Aţi văzut şi acea dragoste atunci când primarul din Constanţa a declarat că nu mai doreşte această înfrăţire. A inţeles, de fapt, conţinutul acestei conserve din fruntea primăriei Chişinău, chiar dacă face acest pelerinaj politic prin România de la o primărie la alta. Nu s-a lăsat aşteptată şi reacţia lui de bădăran şi, de fapt, i-a arătat reala lui faţă, pentru că foloseşte într-un mod cinic România, foloseşte în implimentarea unor proiecte pentru Chişinău. Atunci când unui copil i se ia o jucărie, începe să ţipe. Cam în aşa fel a reacţionat Ivan Ceban atunci când i s-a spus că este o conservă rusească.

Este un proiect, o conservă care încearcă să îi dea o faţă democratică şi pe această cale eu sper ca primarii din România să înţeleagă că atunci când îl primesc pe Ceban, au de a face cu o conservă rusească şi ajută indirect această conservă rusească pentru a menţine controlul asupra municipiului Chişinău. Şi să nu uităm despre schimbarea la faţă. Noi avem o sărbătoare, Schimbarea la faţă a Maicii Domnului, dar avem „schimbarea la faţă” a lui Ivan Ceban care într-o emisiune, anterior, când era benefic, a declarat că e limba moldovenească şi nici sub o forma nu vrea să recunoască că e limba română şi apoi am văzut că este limba română şi Chişinăul este al doilea oraş românesc după mărime. Toate aceste mesaje sunt din laboratoarele Kremlinului pentru a atrage electoratul de dreapta pentru a vedea că e un bun gospodar, e un bun român până la urmă, dar noi am avut multe conserve din astea aruncate în spaţiul public. Am avut şi cu 7 aprilie, care au fost aruncaţi ca mari eroi, expulzaţi în Federaţia Rusă şi s-au aşezat în fruntea mişcării din 7 aprilie şi după 13 ani a trebuit să inţeleagă că este o conservă. Nu este exclus faptul că şi în zilele de astăzi se aruncă vreo conservă de pe la Tiraspol aici.

Exact aşa e şi cu Ivan Ceban. Când a trebuit să aibă loc „schimbarea la faţă” pentru a atrage electoratul de dreapta a vorbit şi de limba română, a avut parte de un pelerinaj pe la primăriile şi consiliile judeţene din Bucureşti, care nu le-a avut nici măcar Dorin Chirtoacă, care se declara un unionist deschis. Atunci când i s-a spus pe faţă de către un oficial din România că: să oprim înfrăţirea pentru că sunt anumite semne de întrebare, am văzut un răspuns care lasă, din punct de vedere al culturii politice, sub orice limită a bunului simţ”, a spus deputatul PAS, Lilian Carp, în timpul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova.