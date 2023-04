Linșaj mediatic. Cazul Dan Diaconescu evidențiază abuzul sistemului judiciar. În orice stat civilizat, toate probele erau anulate

IATA DOVADA LINSAJULUI JUDICIAR! – Abia la ora 17.25 lui Dan Diaconescu i s-au adus la cunostinta acuzatiile, dupa ce a fost desfiintat in presa cu informatii din dosar. Indiferent daca exista sau nu probe de vinovatie, e fara putinta de tagada ca Sistemul a ordonat linsarea mediatica a lui Diaconescu, inainte sa fie pus sub acuzare. In orice stat civilizat, toate probele erau anulate. Cerem arestarea celor care au folosit Justitia ca instrument de distrugere a unui om (Procesul verbal)

Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate dovada linsajului judiciar comis impotriva patronului televiziunii OTV Dan Diaconescu (foto). Incredibil, dar adevarat, lui Diaconescu i-au fost aduse la cunostinta acuzatiile oficiale la ore bune dupa ce acestea fusesera scurse in mass-media, si la ore bune dupa ce realizatorul tv fusese terfelit in presa cu informatii livrate din dosarul privind pretinse relatii sexuale cu minore, dosar in care a fost saltat de mascati joi, 6 aprilie 2023 (click aici pentru a citi).

Dan Diaconescu a aflat despre acuzatiile oficiale abia in jurul orei 17, in conditiile in care la ora 17.25, la sediul IPJ Constanta, a fost incheiat “Procesul verbal de aducere la cunostinta suspectului a drepturilor si obligatiilor” (vezi facsimil). Anterior insa, inca de la primele ore ale zilei de marti, 6 aprilie 2023, Dan Diaconescu fusese linsat public, in presa aparand acuzatiile si informatii atat din dosar, cat si de la perchezitia realizata la locuinta acestuia, informatii care nu puteau proveni decat de la procurori sau politisti. Or, indiferent daca Diaconescu este sau nu vinovat, modul in care s-au derulat lucrurile (cu scurgerea informatiilor din dosar si de la perchezitie, si abia apoi cu prezentarea acuzatiilor lui Diaconescu in mod oficial) reprezinta dovada clara a faptului ca Sistemul a ordonat linsarea mediatica a lui Diaconescu, inainte ca acesta sa fie pus sub acuzare. Iar in orice stat civilizat asemenea practici duceau la anularea tuturor probelor.

Lumea Justitiei solicita Parchetului General sa ceara arestarea celor care au folosit Justitia ca instrument de distrugere a unei persoane, care a fost pusa la stalpul infamiei si condamnata de opinia publica pentru niste acuzatii care nu ii fusesera aduse la cunostinta, totul cu incalcarea grava a prezumtiei de nevinovatie.

Iata procesul verbal incheiat la ora 17.25 prin care agentul sef de politie Mihai Keller, din cadrul Politiei Constanta, ii aduce la cunostinta drepturile si obligatiile:

