Lituania cumpără două sisteme de rachete sol-aer NASAMS pentru Ucraina

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a anunțat achiziționarea de către țara sa sisteme de rachete sol-aer NASAMS, care vor fi transferate în Ucraina.

„Apărarea aeriană este esențială în lupta împotriva agresorului”, a scris el pe pagina sa de Twitter, adăugând că așteaptă „mai multe decizii colective privind sprijinul pentru Ucraina la summitul NATO de la Vilnius” din 11 și 12 iulie, potrivit Le Monde.

Lithuania has acquired two NASAMS launchers that will be transferred to Ukraine.

Air defense is key in 🇺🇦 fight against the aggressor.

Looking forward to more collective decisions on support to Ukraine at the #NATO summit in Vilnius.

Together until victory!

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023